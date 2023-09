Western Digital lancia l'SSD NVMe WD Blue SN580 con prestazioni migliorate per gli appassionati di creatività

Western Digital ha introdotto l'SSD NVMe WD Blue SN580, una nuova aggiunta alla sua linea di prodotti di unità a stato solido (SSD). Progettata appositamente per la comunità degli appassionati creativi e i professionisti, questa unità flash interna utilizza la tecnologia NVMe PCIe Gen 4.0, offrendo una maggiore reattività delle applicazioni e tempi di avvio più rapidi.

L'SSD NVMe WD Blue SN580 è ora disponibile per l'acquisto online su Amazon.in e in selezionati negozi al dettaglio in India. Viene fornito con una garanzia limitata di 5 anni, garantendo tranquillità agli utenti.

L'unità è disponibile con capacità che vanno da 250 GB a 2 TB, con un prezzo iniziale di Rs 4,599. Le sue caratteristiche principali includono la tecnologia NVMe PCIe Gen 4.0, che consente agli utenti di multitasking senza sforzo tra progetti grandi e complessi con velocità di lettura e scrittura fino a 4,150 MB/s.

L'unità incorpora inoltre la tecnologia nCache 4.0, che consente elevate prestazioni di scrittura burst e la copia veloce di file di grandi dimensioni e risorse multimediali. Con il suo elegante fattore di forma M.2 2280, l'SSD NVMe WD Blue SN580 offre fino a 2 TB di spazio di archiviazione per applicazioni, dati, foto, video 4K e musica.

In termini di affidabilità, Western Digital offre una garanzia limitata di 5 anni per l'SSD, insieme a una valutazione fino a 900 TBW (terabyte scritti) per il modello da 2 TB. Inoltre, l'unità ha bassi requisiti energetici, il che la rende ideale per massimizzare la durata della batteria del laptop.

Khalid Wani, Senior Director of Sales presso Western Digital India, ha osservato che con la crescita della domanda di contenuti digitali immersivi in ​​India, c'è bisogno di strumenti ad alte prestazioni. L'SSD NVMe WD Blue SN580, con la sua velocissima tecnologia NVMe PCIe Gen 4.0, risponde a questa esigenza riducendo i tempi di caricamento. Il suo formato sottile e la generosa capacità di archiviazione lo rendono adatto sia ai professionisti che agli aspiranti creatori.

In sintesi, il nuovo SSD NVMe WD Blue SN580 offre prestazioni e affidabilità migliorate per la comunità degli appassionati creativi e dei professionisti. Con la sua tecnologia all'avanguardia e il design elegante, consente agli utenti di affrontare progetti grandi e complessi in modo efficiente garantendo al tempo stesso che i loro dati siano archiviati in modo sicuro. La disponibilità dell'unità in varie capacità e la garanzia limitata di 5 anni ne aumentano ulteriormente l'attrattiva.

Definizioni:

NVMe: Non-Volatile Memory Express, un protocollo che consente la comunicazione efficiente tra un host e le unità a stato solido.

PCIe: Peripheral Component Interconnect Express, uno standard di bus di espansione per computer seriali ad alta velocità.

Gen 4.0: la quarta generazione di PCIe, che fornisce maggiore larghezza di banda e velocità di trasferimento dati più elevate.

