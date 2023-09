Starfield Ship Builder: i giocatori mostrano i loro migliori progetti di navi

Starfield, l'attesissimo videogioco di Bethesda Game Studios, è finalmente uscito e i giocatori stanno già esplorando il suo vasto universo. Una delle caratteristiche principali del gioco è il costruttore navale, che consente ai giocatori di personalizzare ogni aspetto della propria astronave. Dalle armi ai colori della cabina di pilotaggio, il costruttore navale offre infinite possibilità per creare la nave dei tuoi sogni.

Per ottenere una nave a Starfield, i giocatori devono unirsi a Constellation, un gruppo in missione per trovare i componenti mancanti di un artefatto alieno. Una volta membri di Constellation, i giocatori possono visitare la città del Nuovo Atlantico e parlare con un tecnico navale sulla piattaforma di atterraggio per accedere all'interfaccia di costruzione navale. È importante notare che i crediti guadagnati tramite saccheggi e lavoro sono necessari per acquistare moduli o intere navi per la tua flotta.

Dall'uscita del gioco, i giocatori hanno mostrato i loro incredibili progetti di navi. Questi design includono riferimenti a videogiochi popolari e film di fantascienza, nonché interpretazioni creative di personaggi e oggetti. Alcuni progetti degni di nota includono una ricreazione dell'iconico veicolo di Saetta McQueen di Cars, un'astronave ispirata al Magic School Bus di Ms. Frizzle e persino navi modellate su hot dog e autocarri a 18 ruote.

Il costruttore navale di Starfield ha dimostrato di essere un potente strumento per consentire ai giocatori di esprimere la propria creatività e immaginazione. Consente un'ampia gamma di design di navi unici e personalizzati che aggiungono un nuovo livello di immersione al gioco. Man mano che i giocatori continuano a esplorare l'universo di Starfield, possiamo aspettarci di vedere progetti di navi ancora più impressionanti da parte della comunità di gioco.

Fonte:

– Starfield di Bethesda Game Studios

- Reddit

- Tic toc

Definizioni:

– Starfield: un videogioco di esplorazione spaziale recentemente pubblicato da Bethesda Game Studios.

– Costruttore di navi: una funzionalità di Starfield che consente ai giocatori di personalizzare ogni aspetto della propria astronave.

– Constellation: un gruppo a Starfield che guida la ricerca dei pezzi mancanti di un artefatto alieno.

– Crediti: valuta di gioco guadagnata tramite saccheggi e lavoro a Starfield.

– Artefatto alieno: un oggetto misterioso a Starfield che racchiude i segreti della tecnologia extraterrestre.