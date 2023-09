L'ascesa e la portata globale dei fumetti Webtoon

By

I fumetti Webtoon sono diventati un fenomeno globale, consentendo ai creatori di tutto il mondo di condividere le loro storie con un vasto pubblico. Naver, il gigante tecnologico sudcoreano dietro Webtoon, ha lanciato la piattaforma nel 2004 come risposta alle sfide affrontate dall’industria dei fumetti dopo la crisi finanziaria del 1997. I Webtoon sono fumetti verticali pensati appositamente per essere letti su smartphone e tablet.

Con l’avvento di Internet e della connettività ad alta velocità, gli utenti hanno potuto condividere i fumetti online, offrendo ai fumettisti l’opportunità di raggiungere un pubblico più vasto. Il termine “Webtoon” è stato coniato nel 2000 e questi fumetti hanno rapidamente guadagnato popolarità grazie al loro formato facilmente accessibile sui nuovi dispositivi tecnologici. Oggi Webtoon ha una portata globale, con Naver che offre il suo servizio in 100 paesi e 10 lingue.

Webtoon è diventato un caposaldo dell'hallyu, l'ondata culturale coreana che si è diffusa in tutto il mondo. La piattaforma vanta oltre 900,000 creatori in tutto il mondo, con una vasta gamma di artisti che contribuiscono al suo successo. Anche se ora ci sono più creatori da tutto il mondo, la maggior parte dei fumetti adattati in serie TV sono ancora creati da artisti coreani.

Webtoon offre due categorie di produzione di fumetti digitali: Originali e Canvas. Gli originali vengono creati sotto l'egida dell'azienda e forniscono ai creatori uno stipendio, editori dedicati e supporto di marketing. D'altra parte, Canvas consente a qualsiasi creatore di caricare il proprio lavoro, dandogli maggiore libertà artistica. I creatori su Canvas possono guadagnare entrate dalla pubblicità in base al livello di abbonati e visite.

Il successo di Webtoon risiede nelle sue storie accattivanti e nella capacità di raggiungere un pubblico globale diversificato. La piattaforma ricerca attivamente contenuti provenienti da diverse regioni e traduce i webtoon in più lingue per garantire che queste storie abbiano risonanza oltre confine. I traduttori svolgono un ruolo cruciale in questo processo, fornendo traduzioni accurate e considerando anche gli elementi visivi dei fumetti.

I fumetti Webtoon sono disponibili per la lettura gratuitamente, con alcuni titoli che offrono i primi capitoli gratuitamente. Tuttavia, per sbloccare immediatamente più episodi, gli utenti hanno la possibilità di visualizzare annunci o acquistare token da utilizzare sulla piattaforma. Nonostante le opzioni di monetizzazione, ci sono ancora webtoon che rimangono completamente gratuiti.

Nel complesso, Webtoon ha rivoluzionato il modo in cui consumiamo i fumetti, offrendo una vasta gamma di storie di creatori di tutto il mondo. La sua portata globale e i suoi contenuti accattivanti l’hanno resa una piattaforma amata da milioni di utenti e il suo impatto sull’industria dei fumetti continua a crescere.

Fonte:

– [Articolo fonte]