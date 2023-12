Nuova era di collaborazione: ISRO e NASA lanciano il satellite NISAR

L’Indian Space Research Organization (ISRO) e la NASA stanno intraprendendo un nuovo entusiasmante capitolo di collaborazione con l’imminente lancio del satellite NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar (NISAR). Questa iniziativa congiunta è il risultato delle discussioni tra il primo ministro indiano, Narendra Modi, e il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. Secondo il presidente dell'ISRO, S Somanath, l'amministratore della NASA Bill Nelson ha affermato che gli astronauti indiani avrebbero l'opportunità di volare sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) utilizzando risorse americane.

Il capo dell'ISRO ha sottolineato l'importanza di massimizzare i benefici per l'India attraverso questo programma. Ha affermato che gli astronauti indiani, così come le squadre responsabili della loro formazione, assistenza medica e controllo della missione, riceveranno l'addestramento presso strutture statunitensi. Questa cooperazione strategica fornirà visibilità e competenze preziose, rafforzando in definitiva il programma Gaganyaan dell'India.

La collaborazione tra ISRO e NASA si estende oltre le attività di volo spaziale umano. NISAR, il cui lancio è previsto nel primo trimestre del 2024, è un satellite di osservazione della Terra all'avanguardia che analizzerà e rileverà da vicino le terre emerse e le superfici coperte di ghiaccio della Terra. Con una durata prevista di tre anni, NISAR utilizzerà una tecnologia all'avanguardia per osservare la superficie dinamica della Terra, l'interno, le regioni fredde, gli ecosistemi terrestri e i corpi idrici.

Si prevede che la missione di NISAR contribuirà in modo significativo alla nostra comprensione degli ecosistemi terrestri, delle masse di ghiaccio e dei paesaggi in evoluzione. Raccogliendo dati su biomassa, innalzamento del livello del mare, rischi naturali e livelli delle acque sotterranee, NISAR fornirà agli scienziati informazioni essenziali per mitigare i disastri e migliorare la preparazione nelle regioni vulnerabili. Inoltre, questo satellite offrirà informazioni senza precedenti sulla crosta terrestre e sull’impatto del cambiamento climatico.

Una delle caratteristiche uniche di NISAR è la sua capacità di raccogliere dati nelle regioni delle microonde sia in banda L che in banda S. Questa capacità consente a NISAR di rilevare piccoli cambiamenti superficiali, misurando movimenti piccoli quanto un centimetro. La collaborazione tra NASA e ISRO ha assicurato che il satellite sia dotato di carichi utili SAR in banda L e SAR avanzati in banda S per una raccolta dati ottimale.

Il lancio del satellite NISAR segna l'inizio di una nuova era nella partnership tra ISRO e NASA. Questo sforzo congiunto racchiude un immenso potenziale per il progresso della ricerca scientifica, della gestione delle risorse e della mitigazione dei disastri su scala globale.

