Una nuova equazione fisica rivela riflessi infiniti attorno ai buchi neri

Con uno sviluppo rivoluzionario, gli astronomi hanno scoperto una notevole serie di equazioni che descrivono accuratamente le infinite riflessioni dell’Universo che si verificano all’interno della luce distorta che circonda un buco nero. Questa scoperta non solo affascina la comunità scientifica con la sua assoluta bellezza, ma ha anche il potenziale per rivoluzionare la nostra comprensione delle forze gravitazionali in gioco attorno a queste enigmatiche entità cosmiche.

Lo studente di fisica Albert Sneppen del Niels Bohr Institute in Danimarca ha formulato una soluzione matematica, svelando la complessità di queste riflessioni. La vicinanza di ciascuna immagine dipende strettamente dall’angolo da cui viene osservata e dalla velocità di rotazione del buco nero. Questa svolta offre agli scienziati un’opportunità senza precedenti per indagare ulteriormente l’enigmatico ambiente gravitazionale che circonda questi oggetti estremi.

Oltre un certo raggio, che risiede nell'orizzonte degli eventi, i buchi neri possiedono un'attrazione gravitazionale straordinariamente potente. Qui, la velocità di fuga supera la velocità della luce, rendendo anche i fotoni intrappolati nelle sue grinfie. Tuttavia, appena fuori da questo confine si verificano fenomeni peculiari. Il profondo campo gravitazionale distorce il tessuto stesso dello spazio-tempo, facendo sì che la luce percorra un percorso deformato e contorto.

Vicino al bordo interno di questa regione, gli scienziati hanno osservato un fenomeno noto come anello fotonico. I fotoni orbitano attorno al buco nero numerose volte prima di essere divorati o fuggire nello spazio. Di conseguenza, la luce emanata da oggetti distanti situati dietro il buco nero subisce ingrandimento, distorsione e riflessione più volte. Chiamato lente gravitazionale, questo effetto funge da prezioso strumento per studiare le complessità dell'Universo.

Studi precedenti avevano stabilito che l’osservazione più vicina al buco nero facilita l’osservazione di ulteriori riflessioni di oggetti distanti. Tuttavia, descrivere matematicamente con precisione questo fenomeno era rimasto una sfida fino alla scoperta di Sneppen. Formulando un nuovo approccio basato su equazioni differenziali del secondo ordine, ha quantificato con successo la stabilità lineare delle traiettorie della luce. La sua soluzione non solo chiarisce perché le immagini si ripetono a intervalli governati dal numero e^(2π), ma fornisce anche informazioni sull'influenza della rotazione del buco nero.

Sebbene osservare questi effetti nella pratica presenti enormi sfide, con gli attuali limiti della tecnologia, i progressi futuri potrebbero fornire intuizioni ancora più straordinarie. Anelli di luce fenomenali e intricati dovrebbero teoricamente abbondare attorno ai buchi neri. Avendo già ripreso l’ombra di un buco nero supermassiccio, noto come Pōwehi (M87*), sembra promettente che con il tempo e i progressi, cattureremo immagini di qualità superiore e potenzialmente osserveremo anche il leggendario anello fotonico.

Le infinite immagini che si materializzano in prossimità dei buchi neri non solo hanno il potenziale per approfondire la nostra comprensione della fisica dello spazio-tempo nelle loro vicinanze, ma offrono anche scorci sugli oggetti oscurati dalla loro potenza gravitazionale: una serie infinita di riflessi, perennemente in orbita, in attesa di innumerevoli scoperte scientifiche.

I risultati della ricerca sono stati pubblicati su Scientific Reports, integrati da una versione precedente rilasciata nel luglio 2021.