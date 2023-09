Le auto sono più potenti che mai: la 911 Turbo S messa a punto supera la Porsche 918 Spyder di serie

Nel mondo degli appassionati di auto, la potenza è sovrana e le auto oggi sono più potenti che mai. L'ultimo esempio di ciò è la 911 Turbo S, un motore da pista che ha attirato l'attenzione dei preparatori aftermarket che cercano di estrarre ancora più potenza dal modello. È emerso un video che mostra una 911 Turbo S messa a punto che si scontra in una serie di gare di resistenza contro una Porsche 918 Spyder di serie, evidenziando come il divario prestazionale tra le due vetture si sia ridotto.

Per quanto riguarda la propulsione, la 918 Spyder utilizza un sistema ibrido. Combina un motore V4.6 aspirato da 8 litri con due motori elettrici, uno su ciascun asse. Questa configurazione si traduce in una potenza totale di 887 cavalli e 944 piedi-libbra di coppia. D'altra parte, la 911 Turbo S non ha l'assistenza elettrica, ma riceve una leggera messa a punto da ES Motor. Il suo motore boxer a sei cilindri da 3.8 litri biturbo eroga 650 cavalli e 590 piedi-libbra di coppia nella versione di serie. Tuttavia, con aggiornamenti come nuovi intercooler e un kit di scarico in titanio, la 911 messa a punto produce 888 cavalli e 737 piedi-libbra di coppia.

Un altro fattore che influenza le prestazioni è il peso. La 911 Turbo S è più leggera della 918 Spyder, pesa 3,615 libbre rispetto alle 3,688 libbre dell'ibrido. Entrambe le vetture sono dotate di sistemi di trazione integrale ma utilizzano cambi diversi. La 918 è dotata di un cambio a sette marce, mentre la 911 è dotata di un cambio PDK a otto marce.

Le gare di resistenza tra questi due modelli Porsche rivelano alcuni risultati interessanti. La 918 Spyder prende il comando nella prima gara, cogliendo di sorpresa la 911 e tagliando per prima il traguardo. Tuttavia, nelle tre gare successive, la 911 Turbo S si assicura la vittoria, completando la corsa del quarto di miglio in 9.7 secondi rispetto ai 918 secondi della 9.9. La 911 supera anche l'ipercar ibrida nelle gare di corsa e vince anche la prova dei freni.

Dieci anni fa la Porsche 918 Spyder era considerata un'auto all'avanguardia, che vantava prestazioni mozzafiato e un prezzo elevato. Tuttavia, una 911 Turbo S messa a punto può ora sovraperformare la 918 per una frazione del costo. Ciò mette in mostra i continui progressi nella tecnologia automobilistica e le impressionanti capacità della messa a punto aftermarket.

