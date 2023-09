Un Saildrone cattura le immagini all'interno dell'uragano Idalia: una prospettiva unica sulla tempesta

By

In una straordinaria dimostrazione di innovazione tecnologica, la NOAA ha rilasciato riprese video catturate da un Saildrone mentre galleggiava all'interno dell'uragano Idalia. Questo veicolo di superficie senza equipaggio, progettato e gestito da Saildrone, Inc., raccoglie dati durante la navigazione in oceano aperto utilizzando l'energia eolica e solare. Il video offre uno sguardo raro nel cuore della potente tempesta.

Le immagini scattate da Saildrone 1083 mostrano le turbolente acque scure dell'Atlantico, che si alzano e si abbassano sullo sfondo di spesse nuvole che oscurano l'orizzonte. Le condizioni del mare mosso fanno sì che il Saildrone si inclini avanti e indietro, rivelando l'immensa energia contenuta nell'uragano Idalia.

Non solo il Saildrone ha catturato filmati delle regioni esterne della tempesta, ma è anche passato attraverso la parete dell'occhio e nell'occhio dell'uragano stesso. Il veicolo ha sfidato forti venti di tempesta tropicale per oltre nove ore e ha affrontato onde alte fino a 31 piedi. Questa impresa è stata compiuta mentre diverse sonde a caduta, schierate dall’aereo NOAA P-3, raccoglievano dati aggiuntivi.

Le intuizioni acquisite da questa prospettiva unica all'interno dell'uragano Idalia contribuiscono alla nostra conoscenza e comprensione di questi potenti fenomeni naturali. Combinando le capacità dei Saildrones con altri strumenti scientifici e tecnologie di telerilevamento, gli scienziati possono raccogliere dati preziosi per migliorare i modelli di previsione degli uragani e migliorare la nostra capacità di mitigare gli impatti di queste tempeste.

Questo uso innovativo dei Saildrones dimostra il potenziale per rivoluzionare la nostra comprensione degli uragani e migliorare la nostra capacità di proteggere le comunità costiere dalle loro forze distruttive. Poiché la tecnologia continua ad avanzare, possiamo aspettarci ulteriori progressi nel campo della ricerca sugli uragani, che alla fine porteranno a previsioni più accurate e ad una migliore preparazione di fronte a questi eventi meteorologici gravi.

Fonte:

– Saildrone, Inc. (Definizioni: i Saildrone sono veicoli di superficie senza equipaggio alimentati da energia eolica e solare che raccolgono dati durante la navigazione in oceano aperto.)

– Velivolo NOAA P-3