L'evento Wonderlust di Apple svela nuovi modelli di iPhone e orologi

L'attesissimo evento “Wonderlust” di Apple è iniziato negli Stati Uniti, presentando gli ultimi modelli di iPhone e Apple Watch. L'evento conferma diverse voci sui nuovi dispositivi, svelando anche funzionalità inaspettate.

Un annuncio significativo è il passaggio di Apple dalle connessioni Lightning allo standard USB-C per il modello entry-level della nuova serie iPhone, l'iPhone 15. Questo cambiamento è in linea con le nuove normative UE e probabilmente offrirà velocità di trasferimento dati più elevate. Tuttavia, la versione 3 USB-C più veloce sarà disponibile solo su iPhone 15 Pro e Pro Max.

Un'altra voce confermata è l'estensione della funzionalità “Digital Island” su tutta la linea iPhone. Gli iPhone 15 e 15 Plus ora dispongono di una “pillola” o cover animata per la fotocamera e la tacca del sensore nella parte superiore dello schermo. Questa funzione ha ricevuto feedback positivi con l'iPhone 14 Pro e Pro Max, ma attualmente offre la piena funzionalità esclusivamente con le app Apple.

Anche le indiscrezioni sui modelli iPhone 15 Pro e Pro Max con custodie in titanio più leggere e resistenti si rivelano vere, sebbene il prezzo rimanga lo stesso dei modelli precedenti.

Con una svolta sorprendente, Apple ha presentato una nuova funzionalità chiamata Roadside Assist, che estende il suo servizio di testo via satellite. Disponibile solo negli Stati Uniti in collaborazione con AAA, questo servizio consente agli utenti di richiedere assistenza stradale. Gli investimenti di Apple nell'infrastruttura satellitare per i suoi servizi di testo via satellite hanno portato benefici all'azienda americana Globalstar.

Durante l’evento, il CEO di Apple Tim Cook ha condiviso storie di persone salvate dalla funzione SOS via SMS presente sull’attuale modello di iPhone 14. Cook ha anche fornito un aggiornamento sul prossimo Apple Vision Pro, un dispositivo di realtà mista che dovrebbe essere lanciato all'inizio del prossimo anno.

Nel complesso, l'evento Wonderlust di Apple ha mantenuto le voci previste introducendo nuove funzionalità che dimostrano l'impegno dell'azienda verso l'innovazione e l'esperienza dell'utente.

Fonte: Chris Keall, The New Zealand Herald