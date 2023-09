iPhone personalizzato oscenamente costoso ricoperto di diamanti e oro

Una società russa chiamata Caviar ha creato un iPhone personalizzato ultra esclusivo ed esorbitante. Questo lussuoso dispositivo è rivolto agli ultra-ricchi, che non badano a spese quando si tratta di esclusività.

Caviar si descrive come un marchio internazionale specializzato nella creazione di dispositivi di lusso personalizzati. I loro prodotti combinano alte tecnologie con materiali pregiati come oro, diamanti, pelle naturale, carbonio, smalto per gioielli, meteoriti e manufatti rari.

L'iPhone personalizzato in questione costa l'incredibile cifra di R11,636,578. Il telefono ha un involucro unico realizzato in oro bianco 18 carati ed è tempestato di 570 diamanti singoli. Inoltre, viene fornito con il pendente della collana Snowflake Graff prodotto da Laurence Graff, rinomato gioielliere inglese. Il solo ciondolo costa circa R1,323,690.

Il pendente della collana ha la forma di un fiocco di neve traforato ed è ornato da diamanti rotondi e a forma di marquise. Pende da una catena in oro bianco tempestata di diamanti rotondi. Il peso totale dei diamanti nel pendente è di circa 6.65 carati.

Questa non è la prima volta che Caviar crea dispositivi portatili ridicolmente costosi. In precedenza hanno prodotto prodotti come l’iPhone 7 rivestito in oro e il Tyrannophone, che è un iPhone 13 Pro con incorporato un vero dente di Tyrannosaurus rex.

Questi dispositivi stravaganti sono mirati a individui con una quantità inimmaginabile di ricchezza. Mentre la persona media può avere difficoltà a comprendere la spesa di cifre così esorbitanti per un telefono, per gli ultra-ricchi è solo un altro modo per indulgere nel proprio stile di vita lussuoso.

Nel complesso, Caviar si è affermato come un marchio che si rivolge agli ultra-ricchi, fornendo loro dispositivi personalizzati esclusivi e sontuosi.

Fonte:

– IOL