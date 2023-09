Tesla Cybertruck: dramma sul coprimozzo in autostrada

Un recente avvistamento dell'attesissimo Cybertruck di Tesla su un'autostrada in California ha preso una svolta inaspettata quando uno dei suoi coprimozzi è volato via e ha mancato per poco di colpire un'auto. L'incidente è stato catturato su un video della dashcam caricato su YouTube.

Il video mostra il Cybertruck nella seconda corsia di traffico, quando improvvisamente, allo scadere dei 10 secondi, il coprimozzo si stacca e viene lanciato in aria. Percorre una certa distanza prima di schiantarsi nuovamente sulla quarta corsia. Il veicolo davanti all'auto con dashcam frena bruscamente per evitare il coprimozzo, ma finisce per passarci sopra, facendolo rotolare accanto al veicolo con dashcam. Fortunatamente, il risultato non è stato peggiore, poiché è impossibile prevedere come reagirebbero i conducenti in tali situazioni.

Anche se potrebbero esserci vari motivi per cui un coprimozzo cade, come un fissaggio o un design inadeguati, non è chiaro cosa abbia causato questo particolare incidente. Gli ingegneri di Tesla indagheranno senza dubbio sulla questione per garantire che vengano apportati tutti i miglioramenti necessari prima del rilascio ufficiale del Cybertruck.

L'evento di lancio del Cybertruck dovrebbe essere annunciato presto, in seguito ai commenti del CEO di Tesla Elon Musk all'inizio di quest'anno. Tuttavia, il track record di Musk nel rispetto delle scadenze solleva alcune incertezze. Tuttavia, secondo una foto condivisa dalla società a luglio, la produzione del Cybertruck è già iniziata nello stabilimento Tesla di Austin, in Texas.

Man mano che emergeranno ulteriori dettagli, forniremo aggiornamenti sull'evento di lancio di Tesla per l'attesissimo ritiro del Cybertruck.

Fonti: Electrek, YouTube

