Pratica basata sull'evidenza e l'evoluzione del programma Non vedo l'ora di imparare

Can't Wait to Learn, il programma di educazione digitale di War Child per i bambini colpiti da conflitti, è sempre stato guidato da prove scientifiche. Tuttavia, per essere considerato veramente “basato sull’evidenza”, un intervento deve soddisfare determinati criteri. Attraverso uno studio su larga scala condotto in Uganda, Can't Wait to Learn ha ora soddisfatto questi criteri, segnando un'entusiasmante evoluzione per il programma.

La pratica basata sull’evidenza è il concetto secondo cui le pratiche professionali, come l’assistenza infermieristica, l’istruzione o il supporto psicosociale per i bambini, dovrebbero essere basate su prove scientifiche. Implica l’utilizzo di processi di ricerca rigorosi per dimostrare l’impatto degli interventi, piuttosto che fare affidamento sulla tradizione, sull’intuizione o sull’esperienza personale. Le organizzazioni umanitarie devono essere disposte ad assumersi la responsabilità di garantire che non stiano causando più danni che benefici.

L’approccio basato sull’evidenza inizia con interventi sottoposti a ricerca scientifica, come valutazioni di fattibilità o studi controllati. I risultati di questi studi vengono utilizzati per adattare e migliorare il metodo se sono inconcludenti o inadeguati. Se i risultati sono positivi, l’intervento passa alla fase successiva di valutazione.

Can't Wait to Learn è stato sottoposto a uno studio randomizzato e controllato in Uganda negli ultimi 18 mesi. Lo studio ha coinvolto 1507 bambini provenienti da 30 scuole del distretto di Isingiro. La metà delle scuole ha sostituito le regolari lezioni di inglese e matematica con Non vedo l'ora di imparare per confrontarne direttamente l'efficacia. I risultati dello studio, che saranno presto pubblicati su una rivista scientifica, dimostrano che Can't Wait to Learn non solo offre risultati migliori dell'istruzione standard, ma supera anche la maggior parte dei programmi EdTech utilizzati in contesti simili.

Questo studio in Uganda consolida Can't Wait to Learn come un programma a pieno titolo basato sull'evidenza. Fa parte di una raccolta di 10 studi di ricerca condotti da War Child in paesi come Ciad, Giordania, Libano e Sudan dall'inizio del programma. In Sudan, uno studio ha rilevato che i bambini migliorano quasi il doppio in matematica e quasi tre volte di più nella lettura rispetto al programma di apprendimento del governo per i bambini che non frequentano la scuola.

Questa pietra miliare in Uganda segna l'inizio del viaggio di crescita di Can't Wait to Learn. In linea con l'approccio localizzato, l'attuazione del programma è stata affidata al comune locale. Condividendo cosa funziona e cosa no attraverso la ricerca, Can't Wait to Learn mira a promuovere progressi significativi verso un'istruzione gratuita, equa e di qualità per tutti i bambini colpiti da conflitti.

Can't Wait to Learn è stato inizialmente sviluppato in Sudan nel 2012 e da allora è stato testato e implementato in vari paesi. Finora ha raggiunto circa 100,000 bambini, con promettenti prospettive di crescita futura.

Fonte:

– Non vedo l'ora di imparare – Il programma di educazione digitale di War Child per i bambini colpiti da conflitti

– Mark Jordans, professore di salute mentale globale per bambini e adolescenti e direttore della ricerca e sviluppo sui bambini in guerra

– Jasmine Turner, responsabile della ricerca per Non vedo l'ora di imparare