Le azioni Apple crollano perché le autorità cinesi vietano gli iPhone al lavoro

Le azioni Apple (AAPL) hanno subito un calo significativo di oltre il 6% all’inizio di questa settimana a causa del divieto di iPhone da parte delle agenzie governative centrali in Cina. Anche il rilascio di un nuovo telefono di fascia alta di Huawei ha aggiunto pressione su Apple, in coincidenza con l’imminente lancio del suo nuovo iPhone 15.

Nonostante questi titoli preoccupanti, l’analista di Morgan Stanley Erik Woodring ritiene che l’impatto sarà minimo. Woodring afferma che la reazione del mercato sovrastima il potenziale significato dei titoli dei giornali cinesi e che il calo delle azioni è esagerato.

Anche nello scenario peggiore, Morgan Stanley prevede che Apple perderebbe solo circa il 4% dei ricavi e il 3% degli utili per azione. Woodring ritiene altamente improbabile la possibilità di perdere il 70% delle spedizioni di iPhone verso la Cina.

Inoltre, l'analisi di JPMorgan indica che Apple ha aumentato costantemente la propria quota di mercato in Cina negli ultimi anni, conquistando circa il 20% del mercato cinese entro il primo trimestre del 2023. Tuttavia, l'analista di JPMorgan Samik Chatterjee suggerisce che le recenti restrizioni su iPhone la proprietà da parte di dipendenti governativi, insieme al nuovo rilascio del telefono Huawei, potrebbe rappresentare una sfida per Apple nel mantenere i suoi guadagni azionari in Cina.

L'andamento delle azioni di Apple è stato argomento di discussione, con preoccupazioni di sopravvalutazione emerse dopo che la società ha deluso le aspettative per le vendite di iPhone e ha riportato un calo delle entrate all'inizio di agosto. L’imminente lancio di iPhone 15 è considerato fondamentale per il prezzo delle azioni di Apple, con le basse aspettative degli investitori che l’azienda deve superare.

Sebbene gli analisti non prevedano aggiornamenti significativi per l’iPhone 15, Apple potrebbe comunque trarre vantaggio dall’aggiornamento degli iPhone esistenti da parte degli utenti. JPMorgan stima che Apple venderà 218 milioni di iPhone da settembre a fine anno, leggermente inferiore al totale dello scorso anno.

Nel complesso, nonostante le recenti sfide in Cina e l'imminente lancio dell'iPhone, gli analisti ritengono che il calo delle azioni di Apple sia eccessivo e che la società abbia il potenziale per una crescita sia del prezzo di vendita unitario che medio.

