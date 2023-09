Wahoo lancia il nuovo Smart Trainer e la Smart Bike per l'allenamento indoor

By

Wahoo ha recentemente lanciato due nuovi prodotti per l'allenamento indoor: uno smart trainer top di gamma e una smart bike più economica. Wahoo KICKR MOVE è un trainer intelligente dotato di una base mobile che gli consente di scivolare avanti e indietro durante la corsa, offrendo un'esperienza più dinamica e coinvolgente. KICKR MOVE è costruito sulle stesse basi del modello precedente, Wahoo KICKR V6/2022, ma con la funzionalità aggiuntiva del movimento.

KICKR MOVE conserva le caratteristiche principali del suo predecessore, tra cui una precisione di potenza dichiarata di +/- 1%, un'inclinazione massima del 20% e supporto per una resistenza fino a 2,200 watt. Dispone inoltre di doppio supporto ANT+/Bluetooth Smart, WiFi integrato e compatibilità con varie dimensioni di assi. Il trainer viene fornito con una cassetta a 11 velocità e ha un prezzo di $ 1,599.99. Inoltre, Wahoo ha annunciato che KICKR MOVE è compatibile con KICKR CLIMB, ma sarà necessario un adattatore accessorio.

Wahoo ha anche introdotto la Wahoo KICKR Bike SHIFT, una nuova bici intelligente che offre un'opzione più conveniente per l'allenamento indoor. KICKR Bike SHIFT è dotato di funzionalità avanzate come la calibrazione automatica, il cambio simulato e la simulazione di arrampicata integrata. Ha una precisione energetica dichiarata di +/- 1% e viene fornito con il doppio supporto ANT+/Bluetooth Smart. Il KICKR Bike SHIFT ha un prezzo di $ 2,999.99.

Entrambi i prodotti sono stati testati da diversi ciclisti e hanno ricevuto feedback positivi per le loro prestazioni e versatilità. Il KICKR MOVE, in particolare, è stato elogiato per la sua capacità di fornire un'esperienza di guida realistica grazie alla sua base mobile.

Con il rilascio di questi nuovi prodotti, Wahoo mira a fornire ai ciclisti indoor opzioni di allenamento coinvolgenti e di alta qualità per la prossima stagione di allenamento indoor. Che tu stia cercando un rullo intelligente o una bicicletta intelligente, Wahoo fa al caso tuo.

