Voyager 1 affronta problemi di comunicazione mentre gli scienziati tentano di risolverli

Gli scienziati della NASA stanno attualmente lavorando per risolvere un problema di comunicazione che ha colpito la Voyager 1, l'oggetto costruito dall'uomo più lontano dalla Terra. La sonda, situata a 24 miliardi di chilometri (15 miliardi di miglia) di distanza, ha inviato un flusso ripetitivo e incomprensibile di 1 e 0. Sebbene la sonda possa ancora ricevere comandi dalla Terra, l'invio di messaggi nello spazio interstellare impiega circa 22.5 ore per raggiungere la Voyager 1, ritardando significativamente il processo di risoluzione dei problemi.

A causa della natura del ritardo nella comunicazione, ci vorranno diversi giorni prima che gli ingegneri possano determinare se i loro sforzi per ripristinare i computer della sonda, che hanno quasi mezzo secolo, hanno avuto successo. Questa non è la prima volta che la Voyager 1 riscontra problemi di comunicazione. Nel 2022, la sonda ha iniziato a trasmettere dati attraverso un computer di bordo difettoso, risultando in messaggi corrotti.

Si ritiene che l'attuale problema derivi da un'interruzione della comunicazione tra il sistema di dati di volo (FDS) della Voyager 1 e l'unità di modulazione della telemetria (TMU), che è uno dei sottosistemi della sonda. Di conseguenza, sulla Terra non vengono ricevuti dati scientifici relativi allo spazio interstellare e anche i dati tecnici critici sulla salute e lo stato della sonda sono distorti. Gli ingegneri hanno tentato di risolvere il problema riavviando l'FDS, ma senza successo.

Mentre gli scienziati della NASA sono alle prese con questa battuta d’arresto nella comunicazione, hanno iniziato a scavare in documenti obsoleti risalenti a decenni fa nel tentativo di comprendere meglio la tecnologia della sonda. I computer della Voyager 1, con la loro capacità di elaborazione di sole 8,000 istruzioni al secondo, impallidiscono rispetto alle capacità dei moderni smartphone che possono gestire oltre 100 miliardi di istruzioni al secondo.

Originariamente progettata per missioni di esplorazione di Giove e Saturno, la Voyager 1 e la sua controparte, Voyager 2, hanno sfidato le aspettative continuando le loro ricerche nello spazio interstellare. Tuttavia, il loro viaggio non è privo di limitazioni. Le sonde fanno affidamento su generatori di energia, che prima o poi si esauriranno, lasciandole silenziose mentre si avventurano oltre la Nube di Oort e più in profondità nella Cintura di Kuiper.

Alcuni individui hanno suggerito di inviare un messaggio finale alla Voyager 1 prima che i suoi sistemi di comunicazione falliscano definitivamente. Queste “ultime parole” verrebbero memorizzate nei computer di bordo e potrebbero durare per migliaia di anni. Il recente problema tecnico serve a ricordare in modo toccante che il tempo sta per scadere per dire addio a questa missione iconica.