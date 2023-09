Vivo si appresta a lanciare Vivo T2 Pro in India: nuovo dispositivo di fascia media con hardware avanzato

By

Secondo quanto riferito, Vivo, un importante produttore di smartphone, sta espandendo il suo portafoglio di fascia media in India con il lancio di un nuovo dispositivo della serie T2. Il prossimo telefono, denominato Vivo T2 Pro, presenterà hardware migliorato e dovrebbe avere un prezzo superiore a Rs. 20,000 nel mercato indiano.

Secondo fonti citate da 91Mobiles, il Vivo T2 Pro ha ottenuto un punteggio di 600,000 sulla popolare piattaforma di benchmarking AnTuTu. Ciò suggerisce che il dispositivo sarà dotato di un nuovo SoC Dimensity 7200, che fornirà prestazioni migliorate rispetto ai modelli precedenti della serie.

Si ipotizza che il Vivo T2 Pro avrà un prezzo simile a quello dell'iQOO Z7 Pro lanciato di recente, che presenta anche il chip Dimensity 7200 e parte da Rs. 23,999 in India. Il modello Pro dovrebbe essere disponibile in due varianti: una con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria integrata, e un'altra con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. È probabile che il dispositivo sia disponibile per l'acquisto sulla popolare piattaforma di e-commerce Flipkart, nonché attraverso l'ampia rete di vendita al dettaglio di Vivo.

Anche se la data di lancio del Vivo T2 Pro deve ancora essere annunciata, maggiori informazioni dovrebbero essere rivelate nei prossimi giorni. Vale la pena notare che il Vivo T2 5G, alimentato da un processore Snapdragon 695, ha un prezzo di Rs. 18,999 per la variante base con 6GB di RAM e 128GB di storage. La variante T2x, dotata di SoC Dimensity 6020, parte da Rs. 12,999 per la versione con 4GB di RAM e 128GB di storage.

Si prevede che Vivo T2 Pro offrirà ai consumatori un'interessante opzione di fascia media con capacità hardware migliorate. Con i suoi prezzi competitivi e la disponibilità attraverso i principali canali online e offline, Vivo mira a soddisfare le diverse esigenze degli utenti di smartphone indiani.

