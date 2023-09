Vivo iQOO 12 e iQOO 12 Pro: cosa aspettarsi

Gli appassionati di tecnologia hanno molto da aspettarsi nei prossimi mesi poiché sono previsti diversi grandi eventi di lancio. Si ipotizza che uno di questi eventi sia il lancio degli smartphone Vivo iQOO 12 e iQOO 12 Pro. Anche se la data di lancio ufficiale deve ancora essere annunciata, voci e fughe di notizie hanno fatto luce sulle specifiche previste di questi smartphone.

Secondo indiscrezioni precedenti, la serie iQOO 12 dovrebbe essere alimentata dal processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, offrendo una ricarica rapida via cavo e wireless. Tuttavia, recenti rapporti di Gizmo China rivelano ulteriori specifiche trapelate dal informatore Digital Chat Station. Una caratteristica interessante menzionata nella fuga di notizie è il pannello AMOLED Samsung E144 da 7 Hz con una risoluzione 2K.

La fuga di notizie suggerisce anche la presenza della fotocamera con zoom periscopico OmniVision OV64B. Anche se non è chiaro se questo sensore della fotocamera sarà disponibile sia su iQOO 12 che su iQOO 12 Pro, sarebbe un'ottima aggiunta allo smartphone premium.

In termini di design, è possibile che la serie iQOO 12 presenti una struttura in metallo. Si prevede inoltre che supporti la ricarica rapida da 200 W e sia dotato di altre funzionalità come uno scanner di impronte digitali ad ultrasuoni e una porta USB Type-C 3.x. I rapporti di Digital Chat Station in passato conferiscono credibilità a queste speculazioni.

Per coloro che cercano dispositivi ad alte prestazioni, la fuga di notizie suggerisce che la configurazione più alta dell'iQOO 12 Pro potrebbe includere 24 GB di RAM LPDDR5x e 1 TB di spazio di archiviazione UFS 4.0. Inoltre, la serie iQOO 12 Pro potrebbe funzionare su Origin OS 4.0 basato su Android 14.

È importante notare che, nonostante la credibilità della fonte, queste sono ancora speculazioni e non dovrebbero essere considerate informazioni ufficiali. Vivo deve ancora rilasciare rapporti ufficiali sulla data di lancio e sulle specifiche di questi smartphone. Sarà sicuramente emozionante vedere cosa ha in serbo Vivo per la sua nuova formazione.

Fonte:

– Gizmo Cina

– Stazione di chat digitale