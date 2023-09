Gli utenti di vivo X90 Pro in India possono ora iscriversi al programma di anteprima di Android 14

By

Attenzione agli utenti di vivo X90 Pro in India! Se non vedi l'ora di provare Android 14 e l'imminente Funtouch OS 14 di vivo, ora hai l'opportunità di partecipare al programma di anteprima di Android 14.

Per iscriverti al programma, assicurati che sul tuo vivo X90 Pro sia installata la versione firmware 13.1.13.8.W30.V000L1 o successiva. Quindi, vai al menu Impostazioni > Aggiornamento del sistema sul tuo dispositivo e fai clic sull'icona a forma di ingranaggio nell'angolo in alto a destra. Da lì, fai clic su “Versione di prova” per richiedere il programma. L'accettazione nel programma ti consentirà di installare Funtouch OS 14 basato su Android 14 sul tuo dispositivo tramite il menu Impostazioni > Aggiornamento del sistema. È importante notare che ci sono solo 500 posti disponibili, quindi potresti voler agire rapidamente.

Tuttavia, vale la pena ricordare che si tratta di un software beta, quindi potrebbero esserci bug e problemi che potrebbero influenzare la tua esperienza. Pertanto, è consigliabile evitare di installarlo sul dispositivo principale. Se decidi di procedere, ricordati di effettuare il backup dei tuoi dati prima di iscriverti. Se hai domande sul programma, puoi trovare le risposte nella sezione Domande frequenti fornita qui. Le iscrizioni sono già aperte e l'aggiornamento verrà rilasciato il 18 settembre.

Se stai pensando di acquistare il vivo X90 Pro, puoi consultare la nostra recensione per ulteriori informazioni. Inoltre, di seguito è disponibile una recensione video da guardare.

Fonte:

– Funtouch OS Twitter (@FuntouchOS_IN)

– Sezione FAQ del Programma Anteprima Android 14 per X90 Pro