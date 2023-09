GIThrive di Vivante Health riconosciuto per la tecnologia AI e il benessere sovvenzionato dai datori di lavoro

Vivante Health è stata selezionata come quarti di finale in due categorie ai Digital Health Awards 2023 della Digital Health Hub Foundation. La piattaforma virtuale GIThrive dell'azienda utilizza l'intelligenza artificiale (AI) ed è riconosciuta sia per il miglior utilizzo dell'intelligenza artificiale nella tecnologia sanitaria che per le categorie Benessere sovvenzionato dal datore di lavoro.

GIThrive è una soluzione digitale per la salute dell'apparato digerente che offre supporto alle persone che soffrono di disturbi digestivi. La piattaforma combina tecnologia basata sull’intelligenza artificiale, assistenza 90 ore su 15 da parte di dietisti e coach sanitari registrati e accesso a una rete di internisti e gastroenterologi per la diagnosi e il trattamento. I risultati sono impressionanti, con oltre il XNUMX% degli utilizzatori che hanno segnalato un miglioramento dei sintomi digestivi e della qualità della vita. Inoltre, le organizzazioni che offrono GIThrive come beneficio per i dipendenti sperimentano riduzioni del XNUMX% o più sulle spese mediche legate alla digestione.

Nella categoria Miglior utilizzo dell'intelligenza artificiale nella tecnologia sanitaria, GIThrive di Vivante Health si distingue per i suoi piani di assistenza personalizzati che si basano sull'intelligenza artificiale e sull'apprendimento automatico. Questi piani sono progettati per alleviare i sintomi digestivi e ridurre i costi sanitari. Le raccomandazioni possono includere aggiustamenti della dieta e dello stile di vita, risorse educative online, terapia cognitivo-comportamentale, consultazioni con coach sanitari e interventi clinici come test di laboratorio e appuntamenti di telemedicina.

L'inclusione nella categoria Miglior benessere sovvenzionato dal datore di lavoro riflette le partnership di Vivante con i datori di lavoro per incorporare la salute dell'apparato digerente nei loro piani di benefit. Implementando GIThrive, le organizzazioni hanno assistito a riduzioni dei costi sanitari associati ai problemi digestivi. I dipendenti hanno dimostrato una migliore aderenza ai farmaci e una modificazione del comportamento, con conseguente minor numero di visite al pronto soccorso e ricoveri ospedalieri. In effetti, i problemi gastrointestinali rientrano tra le prime cinque spese sanitarie per molte aziende.

Il CEO di Vivante Health, Bill Snyder, sottolinea l’importanza dei piani di trattamento personalizzati e del supporto continuo offerto dalla piattaforma GIThrive. Con GIThrive, le persone hanno accesso a una vasta gamma di risorse per la salute dell’apparato digerente in un unico posto, consentendo cure immediate e continuità del trattamento. Snyder esprime gratitudine per il riconoscimento in entrambe le categorie, sottolineando l'impatto positivo che Vivante Health sta avendo sui suoi membri e i risultati comprovati che stanno ottenendo.

I finalisti dei Digital Health Awards saranno annunciati il ​​22 settembre, mentre i vincitori saranno rivelati durante la gran finale dell'HLTH 2023 a Las Vegas il 9 ottobre.

Informazioni su Vivante Health: Vivante Health è un'azienda sanitaria digitale impegnata a rivoluzionare la gestione delle patologie croniche, a partire dall'intestino. La loro assistenza gastrointestinale virtuale combina la tecnologia basata sui dati con un team coordinato di medici, dietisti e coach sanitari per fornire cure personalizzate e tempestive. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web aziendale di Vivante Health o contattare [email protected].

Fonte: Vivante Salute