Rischi e benefici: bilanciamento tra vantaggi e incertezza giuridica di GenAI

Nel mondo in rapida evoluzione delle piattaforme sanitarie digitali, gli strumenti di intelligenza artificiale generativa (GenAI) stanno diventando sempre più accessibili e ampiamente adottati. Questi strumenti, che includono interfacce chatbot e sistemi di supporto alle decisioni cliniche, offrono vaste opportunità di efficienza e innovazione nella cura dei pazienti. Presentano però anche nuovi rischi e incertezze giuridiche.

GenAI è un sottoinsieme dell'intelligenza artificiale che genera nuovi contenuti in risposta all'input dell'utente. A differenza dell’intelligenza artificiale tradizionale, che utilizza modelli predittivi per produrre risposte basate su regole, GenAI utilizza dati e modelli di addestramento per creare un’ampia gamma di contenuti, da testo e codice a immagini e video.

Una delle sfide principali con GenAI è determinare come bilanciare i potenziali benefici con l’incertezza giuridica e i rischi associati al suo utilizzo. Molte delle questioni legali relative alla GenAI devono ancora essere risolte e sono già oggetto di contenziosi, proposte normative e discussioni politiche. Gli accordi di licenza con l'utente finale (EULA) svolgono un ruolo cruciale nel definire i diritti e i potenziali rischi per gli utenti degli strumenti GenAI.

Gli EULA possono variare notevolmente a seconda della piattaforma e se si accede tramite una versione gratuita, freemium o aziendale. Possono affrontare questioni quali la proprietà dell'output e dei prompt dell'utente, la responsabilità per i danni causati dagli output di GenAI e l'uso dei prompt dell'utente per migliorare lo strumento. Tuttavia, gli EULA spesso non sono risolutivi riguardo a questi problemi e potrebbero non fornire risposte chiare.

Le considerazioni relative ai prompt utente sono particolarmente importanti. Sebbene i modelli GenAI possano migliorare nel tempo, i suggerimenti dell'utente possono essere utilizzati per addestrare il modello di creazione della piattaforma. Ciò solleva preoccupazioni circa l’utilizzo e la proprietà degli input, soprattutto quando contengono informazioni sensibili o proprietarie. Alcuni EULA consentono l'uso degli input come dati di addestramento, mentre altri forniscono opzioni di rinuncia o limitano l'uso a clienti specifici.

Anche la riservatezza e la sicurezza delle informazioni immesse sono a rischio, poiché alcuni EULA possono consentire la revisione, il rilascio o la vendita di tali informazioni. Una violazione della sicurezza potrebbe portare a divulgazioni involontarie, violazioni di segreti commerciali e problemi di conformità alla privacy ai sensi delle leggi sulla privacy applicabili, come il Regolamento generale europeo sulla protezione dei dati (GDPR).

Poiché il campo della GenAI continua ad evolversi, è essenziale che gli utenti siano consapevoli delle disposizioni contenute negli EULA e comprendano i propri diritti e i potenziali rischi. EULA chiari e completi, insieme alle discussioni legali in corso e agli sviluppi normativi, svolgeranno un ruolo cruciale nel plasmare l’uso responsabile ed etico di GenAI nelle piattaforme sanitarie digitali.

