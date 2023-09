Il Virginia Spirits Board lancia il programma di passaporto digitale

By

Il Virginia Spirits Board ha recentemente introdotto un nuovo programma di passaporto digitale, che consente agli utenti di esplorare più di 30 distillerie in tutto lo stato. Il programma, noto come Virginia Spirits Passport, è disponibile per persone di età pari o superiore a 21 anni e offre l'accesso a offerte e sconti esclusivi.

Iscrivendosi al programma passaporto gratuito, i partecipanti possono accumulare punti attraverso il check-in presso diverse distillerie. Questi punti possono essere riscattati per fantastici premi, inclusi i biglietti per il Virginia Spirits Expo e le iscrizioni a concorsi a premi per fughe ed esperienze uniche.

Il programma del passaporto durerà fino al 31 agosto 2024, offrendo ai partecipanti tutto il tempo per visitare e godersi varie distillerie della Virginia. Settembre è stato anche designato come il mese degli spiriti della Virginia, rendendolo il momento perfetto per iniziare a esplorare la scena diversificata e vibrante degli alcolici nello stato.

Oltre alle distillerie esistenti, si prevede che altre aderiranno al programma, offrendo ai partecipanti ancora più opportunità per sbloccare offerte speciali e scoprire nuovi liquori. Alcune delle distillerie che attualmente partecipano al programma includono Deep Creek Distilling, Ironclad Distillery Co., Beach Vodka, Waterman Spirits, Chesapeake Bay Distillery, Tarnish Truth Distilling Co., 8 Shires Coloniale Distillery e Copper Fox Distillery.

Per iniziare con il Virginia Spirits Passport, gli utenti possono visitare il sito Web ufficiale all'indirizzo virginiaspirits.org/passport. Qui potranno iscriversi al programma e iniziare il loro viaggio nel mondo dei liquori della Virginia.

– Rekaya Gibson, 757-295-8809, [email protected]

– Distillazione Deep Creek, 801 Butler St., Suite 12, Chesapeake

– Ironclad Distillery Co., 124 23rd St., Newport News

– Virginia Spirits Expo, MacArthur Center (piazza esterna), 300 Monticello Ave., Norfolk

– Beach Vodka, 1375 Oceana Blvd., Virginia Beach

– Waterman Spirits, 712-A Atlantic Ave., Virginia Beach

– Distilleria di Chesapeake Bay, 437 Virginia Beach Blvd., Virginia Beach

– Tartched Truth Distilling Co., 4200 Atlantic Ave., Virginia Beach

– 8 Shires Coloniale Distillery, 7218 Merrimac Trail, Williamsburg

– Distilleria Copper Fox, 901 Capitol Landing Road, Williamsburg