Creatore del gioco virale di arrampicata Only Up! Elimina il titolo da Steam a causa dello stress

Lo sviluppatore di Only Up!, un popolare gioco di arrampicata indie che ha attirato molta attenzione sugli stream di Twitch, ha deciso di rimuovere il gioco da Steam. Ciò avviene dopo che lo sviluppatore è stato accusato di utilizzare risorse contraffatte e di promuovere NFT. In una dichiarazione, il creatore ha espresso il desiderio di abbandonare il gioco e concentrarsi sul proprio benessere.

In un aggiornamento pubblicato sulla pagina Steam del gioco, lo sviluppatore solista, noto come SCKR Games, ha spiegato le ragioni della rimozione del gioco. Hanno ammesso di aver commesso degli errori e hanno notato che lo stress associato al gioco aveva avuto il sopravvento. Lo sviluppatore ha dichiarato: “Il gioco mi ha tenuto molto stressato in tutti questi mesi. Adesso voglio lasciarmi la partita alle spalle”.

Il gioco è stato ufficialmente rimosso dal negozio Steam e il suo nome è stato cambiato in "non disponibile". Tuttavia, una versione memorizzata nella cache dell'elenco del gioco può ancora essere trovata sulla Wayback Machine di Internet Archive.

Solo su! ha guadagnato popolarità su Twitch grazie alla sua estrema difficoltà. I giocatori hanno assunto il ruolo di Jackie, un'adolescente proveniente da un contesto svantaggiato con l'aspirazione di sfuggire alla povertà. Il gioco richiedeva ai giocatori di navigare in complessi labirinti di tubi e altri oggetti, senza funzionalità di salvataggio, il che significa che qualsiasi caduta veniva provocata a partire dall'inizio. Lo sviluppatore ha spiegato che l'obiettivo del gioco era aumentare la posta in gioco ad ogni livello e sottolineare il dolore del fallimento.

Il gioco ha attirato fino a 280,000 spettatori simultanei su Twitch al suo apice e ha raccolto 5.6 milioni di visualizzazioni su YouTube in soli due mesi attraverso un video dettagliato. Tuttavia, Solo su! era stato precedentemente rimosso da Steam a fine giugno a causa di presunte violazioni del copyright, con un artista 3D che accusava SCKR Games di utilizzare una risorsa senza licenza. Il gioco è stato successivamente ripristinato con la risorsa in violazione sostituita da una statua di Atlante.

SCKR Games prevede di tornare allo sviluppo di giochi con un nuovo progetto intitolato Kith. Hanno intenzione di prendersi una pausa, approfondire la loro formazione nella progettazione di giochi e lavorare con un piccolo team su questa nuova impresa. Lo sviluppatore spera di migliorare le proprie capacità e creare un'esperienza di gioco unica.