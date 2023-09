Il creatore del gioco virale 'Only Up!' Rimuove il gioco da Steam, citando lo stress

Il creatore del popolare gioco platform basato sulla fisica, Only Up!, ha deciso di rimuovere il gioco dal negozio Steam, citando lo "stress" come motivo di questa decisione. Solo su! ha guadagnato molta attenzione a maggio, quando importanti streamer e YouTuber hanno mostrato i loro tentativi di raggiungere la vetta in questo gioco impegnativo.

In un aggiornamento su Steam, il creatore del gioco, che si chiama SCKR Games, si è descritto come uno sviluppatore solista e ha ammesso che Only Up! è stata la loro prima esperienza con lo sviluppo di videogiochi. Hanno creato il gioco come uno sbocco creativo e un modo per mettersi alla prova, ma negli ultimi mesi ha finito per causare loro molto stress. Ora sono pronti per andare avanti e lasciarsi la partita alle spalle.

Il creatore ha rivelato che stanno attualmente lavorando al loro prossimo gioco, nome in codice Kilth. Hanno espresso il bisogno di tranquillità e guarigione e hanno intenzione di prendersi una pausa per continuare la loro formazione nella progettazione del gioco. Con le loro nuove conoscenze ed esperienze, mirano a dirigere le loro energie verso Kilth. Il prossimo gioco avrà un genere e un'ambientazione completamente diversi, con un'enfasi sulla cinematografia. Il creatore spera di collaborare con un piccolo team per questo impegnativo progetto per migliorare le proprie capacità di progettazione del gioco.

Questa non è la prima volta che Only Up! è stato rimosso da Steam. In precedenza, il gioco era stato rimosso a causa dell'utilizzo di risorse protette da copyright, ma è stato ripristinato dopo che le risorse in violazione erano state rimosse. Lo sviluppatore ha riconosciuto il feedback e il supporto della community riguardo ai difetti del gioco e ha espresso gratitudine verso i colleghi amichevoli e comprensivi del settore.

La decisione del creatore di rimuovere Only Up! ed esprimere il proprio stress fa eco ai sentimenti di Dong Nguyen, il creatore di Flappy Bird, che ha ritirato il gioco dagli app store nel 2014 a causa della sua natura avvincente. Nguyen ha rivelato di sentirsi in colpa e a disagio per il successo del gioco.

Al momento in cui scrivo, Only Up! non è attualmente disponibile per l'acquisto su Steam, sebbene la sua pagina esista ancora. Il titolo del gioco è stato cambiato in "non disponibile" e lo sviluppatore è stato rinominato "Indiesolodev". Le recensioni e le valutazioni positive degli utenti per Only Up! può ancora essere trovato sulla pagina Steam.

Fonte: [IGN](https://www.ign.com/articles/creator-of-viral-game-only-up-pulls-game-from-steam-citing-stress)