La NASA collabora con l’industria per silenziare taxi aerei e droni

By

La NASA sta lavorando a fianco dei partner del settore per ridurre il rumore degli aerei e rivoluzionare il trasporto aereo. Nell’ambito di questo impegno, la NASA sta fornendo strumenti al settore per aiutare a prevedere i livelli di rumore durante la fase di progettazione di aerotaxi e droni.

L’importanza del volo silenzioso diventa evidente poiché si prevede che gli aerotaxi e i droni diventeranno parte integrante dei futuri aeroporti, noti come vertiport, sia nelle comunità rurali che urbane. Per garantire una coesistenza pacifica, la NASA sta facilitando lo sviluppo di strumenti di previsione del rumore che possano essere utilizzati dall’industria prima di richiedere la certificazione alla Federal Aviation Administration.

In un recente test condotto nell'estate del 2023, i ricercatori del Glenn Research Center della NASA si sono recati all'aeroporto municipale di Springfield-Beckley in Ohio per valutare un taxi elettrico a decollo e atterraggio verticale (eVTOL) sviluppato da Moog. Il team della NASA ha ottenuto dati sul rumore durante le varie fasi del funzionamento dell'eVTOL, tra cui la partenza, l'atterraggio e il volo stazionario a un'altitudine di 60 piedi. Il velivolo è stato pilotato a distanza da un operatore Moog di stanza a terra.

Questo test ha segnato la seconda collaborazione tra NASA e Moog, dopo un primo ciclo di acquisizione di dati sul rumore nel 2022. La NASA intende utilizzare i dati aggregati di questi test per migliorare i suoi strumenti di previsione del rumore e fornire sia gli strumenti che il set di dati all’industria statunitense. L’obiettivo è assistere i professionisti del settore nella progettazione di aerotaxi e droni con minori emissioni acustiche.

La ricerca fa parte del progetto Revolutionary Vertical Lift Technology (RVLT) della NASA, che rientra nel programma Advanced Air Vehicles dell’agenzia. Il progetto RVLT contribuisce alla missione Advanced Air Mobility della NASA fornendo dati cruciali per guidare lo sviluppo del settore di taxi aerei elettrici e droni.

Collaborando con i partner del settore e dotandoli di strumenti e conoscenze essenziali, la NASA mira a realizzare una nuova era di trasporto aereo silenzioso ed efficiente.