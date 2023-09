Pixel Sky Animations lancia il primo spettacolo di luci con droni di Vancouver al gala all'aperto

La società di spettacoli di luci con droni con sede a Vancouver, Pixel Sky Animations, celebrerà il suo lancio pubblico ufficiale con il gala all'aperto il 15 settembre. L'evento, che si terrà a Science World e False Creek, presenterà anche il primo drone di luci di Vancouver spettacolo, affascinando un pubblico previsto di 700 partecipanti.

Pixel Sky Animations crede che la narrazione sia essenziale per ogni grande performance. Con i loro spettacoli di luci con droni, mirano a coinvolgere, ispirare e stupire il pubblico di tutte le età utilizzando il cielo notturno come tela per dipingere narrazioni. Lo spettacolo di luci dei droni è stato meticolosamente progettato per una visione ottimale da un punto focale specifico a Science World, ma sarà visibile da varie angolazioni lungo la diga di False Creek.

Il gala all'aperto offrirà un'esperienza cocktail curata da Bootleggers e una mostra d'arte coinvolgente della Chali Rosso Art Gallery. Due palcoscenici saranno caratterizzati dai DJ internazionali Ray Kash e Dezza. I partecipanti avranno l'opportunità di essere trasportati in nuovi mondi attraverso l'arte guidata dalla tecnologia.

I biglietti per il gala all'aperto partono da 45 dollari più commissioni e possono essere acquistati online. Promette di essere un'indimenticabile serata di intrattenimento, che unisce l'uso innovativo dei droni con musica, arte e mixology.

Fonte:

- Mondo della scienza

- Animazioni Pixel Sky

- Cocktail dei contrabbandieri

- Galleria d'arte Chali Rosso