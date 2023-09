Il governatore della Virginia pubblica i piani per l'espansione della banda larga in tutto lo stato

Il governatore della Virginia Glenn Youngkin ha presentato un piano quinquennale per connettere gli abitanti della Virginia a una banda larga conveniente e ad alta velocità. Il piano delinea come lo Stato utilizzerà la sua dotazione federale di 5 miliardi di dollari per implementare reti Internet in aree attualmente prive di accesso. Con questa iniziativa, la Virginia mira a dare priorità alle case, alle attività commerciali e ai punti di ancoraggio della comunità non serviti, con l'obiettivo di raggiungere circa 1.48 località.

L’accesso alla banda larga ad alta velocità non è più considerato un lusso, ma una necessità per la piena partecipazione alla vita quotidiana. Il governatore Youngkin ritiene che collegando tutti gli abitanti della Virginia tramite la banda larga, lo Stato farà un significativo passo avanti nel colmare il divario digitale.

Oltre a fornire l’accesso, il piano sottolinea l’importanza di promuovere l’alfabetizzazione digitale, migliorare l’assistenza sanitaria e ridurre i costi per tutti i cittadini della Virginia. Raggiungendo la copertura universale della banda larga, lo Stato sarà in grado di indirizzare i propri sforzi e finanziamenti verso queste aree critiche.

Il programma Broadband Equity, Access, and Deployment (BEAD), finanziato dall’Infrastructure Investments and Jobs Act federale, è un’iniziativa nazionale volta ad espandere l’accesso a Internet ad alta velocità. Il Dipartimento per l'edilizia abitativa e lo sviluppo comunitario (DHCD) della Virginia amministrerà lo stanziamento BEAD di 1.48 miliardi di dollari dello stato. Questo finanziamento integrerà gli sforzi in corso della Virginia Telecommunication Initiative (VATI) per raggiungere le regioni svantaggiate in tutto lo Stato.

Una volta stabilito l’accesso universale alla banda larga, il DHCD sposterà la propria attenzione verso la promozione dell’accessibilità economica e il miglioramento dell’adozione dei servizi a banda larga. L'obiettivo è garantire che tutti i Virginiani possano accedere e utilizzare questo servizio fondamentale.

La Virginia è stata leader nel colmare il divario digitale, avendo stanziato oltre 935 milioni di dollari in finanziamenti statali e federali dal 2017. Questi investimenti hanno esteso l’infrastruttura a banda larga a oltre 388,000 località in 80 città e contee in tutto il Commonwealth. Il finanziamento è stato integrato con ulteriori 1.1 miliardi di dollari in fondi integrativi provenienti dai governi locali e dai fornitori di servizi Internet.

Il DHCD sta attualmente accettando commenti pubblici sulla proposta iniziale BEAD fino al 19 settembre. Questa opportunità di contributo pubblico consente alle parti interessate di fornire feedback e contribuire allo sviluppo del piano di espansione della banda larga.

L'impegno della Virginia nel colmare il divario digitale funge da modello nazionale per altri stati. Dando priorità alla banda larga economica e accessibile, il Commonwealth garantisce che nessuna comunità venga lasciata indietro nell’era digitale.

Fonte:

– Ufficio del governatore della Virginia

– Dipartimento per l’edilizia abitativa e lo sviluppo comunitario (DHCD)