Il nuovo programma di formazione mira a colmare il divario digitale nelle zone rurali del Tennessee

L'Istituto di Agricoltura dell'Università del Tennessee e la Fondazione AT&T hanno collaborato per lanciare il programma di formazione sull'alfabetizzazione digitale a banda larga del Tennessee, affrontando le sfide affrontate dalle comunità rurali nell'accesso a Internet a banda larga. Attraverso questo programma, i cittadini di 42 comunità in tutto il Tennessee riceveranno formazione e istruzione per migliorare le proprie competenze digitali e aumentare l’adozione della banda larga.

La AT&T Foundation ha dato il via all'iniziativa presentando un assegno di 100,000 dollari all'Università del Tennessee il 7 settembre. Il finanziamento consentirà a UT Extension di fornire formazione pratica a persone in contee economicamente in difficoltà, che attualmente hanno un accesso limitato o nullo a Internet a banda larga. Colmando questo divario digitale, il programma mira a fornire ai residenti nuove opportunità di lavoro, sviluppo delle competenze e programmi educativi.

Sreedhar Upendram, professore associato di economia agricola e delle risorse presso l'UT, sottolinea l'importanza della partnership con la AT&T Foundation nell'affrontare il divario digitale. Il programma si impegnerà attivamente e investirà nella formazione dei cittadini, rafforzando i partenariati con imprese locali, imprenditori, centri per anziani e forza lavoro nelle comunità rurali. Attraverso queste collaborazioni, il programma cerca di fornire ai residenti le competenze e le conoscenze necessarie per navigare nel mondo digitale.

Il presidente di AT&T Tennessee, Joelle Phillips, riconosce l'impegno dell'azienda nel supportare programmi critici, come il programma di formazione sull'alfabetizzazione digitale dell'UT. Questo programma è visto come un modo non solo per espandere e migliorare le reti a banda larga, ma anche per contribuire alla costruzione di comunità più forti e futuri migliori.

In conclusione, il programma di formazione sull'alfabetizzazione digitale a banda larga del Tennessee svolgerà un ruolo cruciale nel dotare le comunità rurali del Tennessee delle competenze digitali necessarie per partecipare all'era digitale di oggi. Attraverso la collaborazione tra l'Università del Tennessee e la AT&T Foundation, i residenti avranno accesso a laboratori educativi e formazione, favorendo lo sviluppo economico e colmando il divario digitale.

Fonte:

– UTIA.tennessee.edu