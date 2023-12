Nuove conoscenze sulle funzioni del sistema immunitario umano e sui potenziali bersagli terapeutici

Gli scienziati del Gladstone Institutes hanno fatto passi da gigante nella comprensione di come funziona il sistema immunitario, utilizzando la tecnologia avanzata CRISPR chiamata editing di base per esplorare le cellule T umane a livello molecolare (“La mutagenesi con editing di base mappa gli alleli per ottimizzare le funzioni delle cellule T umane”). La loro ricerca innovativa, pubblicata su Nature, ha il potenziale per rivoluzionare le immunoterapie e identificare nuovi bersagli farmacologici per varie condizioni, tra cui il cancro e le malattie autoimmuni.

Attraverso la loro meticolosa analisi di oltre 100,000 siti all’interno di quasi 400 geni presenti nelle cellule T umane funzionanti, i ricercatori hanno scoperto nucleotidi specifici, gli elementi costitutivi del DNA, che influenzano le risposte immunitarie. L’identificazione di queste unità genetiche fornisce informazioni cruciali sulle posizioni precise all’interno delle proteine ​​che regolano la funzione immunitaria. Questa conoscenza offre una chiara tabella di marcia per lo sviluppo di futuri farmaci immunomodulatori.

Il dottor Alex Marson, il ricercatore senior che ha condotto lo studio, sottolinea l'importanza dei loro risultati. Egli sottolinea che la loro ricerca ha prodotto “mappe sorprendentemente precise e informative” di sequenze di DNA e siti proteici associati alle risposte immunitarie umane. Queste mappe non solo fanno luce sulle mutazioni osservate nei pazienti con disturbi immunitari, ma forniscono anche una risorsa preziosa per programmare immunoterapie più efficaci per il cancro, l’autoimmunità e le infezioni.

Le cellule T, attori centrali nella risposta e nella regolazione immunitaria, hanno suscitato l’interesse degli scienziati come potenziali bersagli per il trattamento di malattie difficili. Sfruttando la potenza dell’editing di base, una nuova tecnologia basata su CRISPR, i ricercatori hanno ottenuto una precisione senza precedenti nell’apportare modifiche mirate ai siti del DNA all’interno dei singoli geni, portando a una comprensione più sfumata del comportamento delle cellule T.

La rilevanza clinica dello studio è degna di nota, poiché è stato condotto utilizzando cellule T primarie provenienti da donatori di sangue umano. Il dottor Ralf Schmidt, co-primo autore dell'articolo, sottolinea l'attenzione dello studio sulle basi genetiche delle funzioni delle cellule immunitarie. La capacità di interrogare le cellule T a livello nucleotidico fornisce modelli essenziali per lo sviluppo di farmaci, la diagnosi e altri sforzi scientifici.

Per gestire la ricchezza di dati generati da oltre 100,000 siti di cellule T, la genomica computazionale ha svolto un ruolo fondamentale. Il dottor Carl Ward, un ricercatore post-dottorato coinvolto nello studio, ha utilizzato l'analisi computazionale per chiarire le misure cruciali della funzione cellulare. Questa mappatura funzionale completa può rappresentare una risorsa inestimabile per immunologi e sviluppatori di farmaci.

Il dottor Ward prevede che questo studio di Nature annuncia l’inizio di una nuova era di scoperte sulle cellule immunitarie, affermando che i nostri strumenti per la risoluzione delle malattie continueranno a progredire. Egli prevede l’uso di queste mappe dettagliate per progettare terapie che mettono a punto la funzione delle cellule T per migliorare i trattamenti contro il cancro o affrontare le malattie autoimmuni. Con un’ulteriore integrazione dei set di dati esistenti e degli strumenti di intelligenza artificiale, le possibilità di indagini innovative e interventi terapeutici sono infinite.