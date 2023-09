Le azioni Apple crollano a causa delle preoccupazioni per i cordoli degli iPhone in Cina

L'indice S&P 500 e il Nasdaq hanno registrato un calo giovedì, guidati da Apple, poiché le preoccupazioni per le restrizioni cinesi sull'uso degli iPhone da parte dei dipendenti statali hanno causato una flessione dei titoli growth delle megacap. Le azioni Apple sono scese del 3.3% per il secondo giorno consecutivo dopo la notizia che la Cina intende estendere il divieto sugli iPhone alle aziende e alle agenzie statali. Anche altri titoli in crescita, tra cui Tesla, Nvidia e Netflix, hanno registrato perdite comprese tra l’1.4% e il 3.1%.

L’annuncio dei freni cinesi sull’iPhone ha evidenziato i potenziali rischi per i prezzi delle azioni, in particolare nel settore tecnologico, data la difficile relazione tra Stati Uniti e Cina. Le azioni dei fornitori Apple, come Skyworks Solutions, Qualcomm e Qorvo, sono diminuite tra il 7.1% e il 7.6%. L'indice S&P 500 della tecnologia informatica è sceso dell'1.9%, mentre l'indice dei semiconduttori di Filadelfia è sceso del 2.8%.

Le preoccupazioni per un’inflazione vischiosa sono state ulteriormente alimentate da un rapporto del Dipartimento del Lavoro, che ha mostrato una diminuzione del numero di americani che hanno presentato domanda di disoccupazione. La cifra è scesa a 216,000 nella settimana terminata il 2 settembre, raggiungendo il livello più basso da febbraio. Ciò ha smorzato le aspettative secondo cui la Federal Reserve avrebbe presto terminato il suo ciclo di rialzi dei tassi, come indicato dai dati economici statunitensi più forti del previsto.

Anche i dati provenienti dalla Cina hanno contribuito alle preoccupazioni del mercato, poiché hanno rivelato che le esportazioni e le importazioni erano diminuite in agosto a causa dell'indebolimento della domanda e della lenta spesa dei consumatori nella seconda economia mondiale. Le aziende cinesi quotate negli Stati Uniti, tra cui PDD Holdings, JD.com, Baidu e Alibaba, hanno registrato perdite comprese tra il 3.7% e il 5.7%.

Gli investitori attendono con impazienza le dichiarazioni dei vari portavoce della Federal Reserve per avere indizi sul futuro percorso della politica monetaria. Nonostante le perdite di Apple, il Dow Jones Industrial Average ha registrato un leggero aumento, principalmente guidato da un aumento dell'1% delle azioni di McDonald's a seguito di un upgrade da Wells Fargo. Anche la società di software di automazione UiPath ha registrato un aumento del 9.1% del valore delle azioni dopo aver fornito una previsione di ricavi annuali positiva.

Alle 11:53 ET, l'S&P 500 è sceso dello 0.49% a 4,443.53, mentre il Nasdaq Composite è sceso dell'1.27% a 13,695.95. Tuttavia, il Dow Jones è salito dello 0.11% a 34,481.44, nonostante l'influenza di Apple sull'indice.

Fonte: Reuters - (Segnalazione di Shristi Achar A e Amruta Khandekar a Bangalore; Segnalazione aggiuntiva di Johann M Cherian Montaggio di Vinay Dwivedi)

