Le azioni Apple crollano tra le preoccupazioni per i cordoli degli iPhone in Cina

Giovedì, l'S&P 500 e il Nasdaq hanno subito un calo a causa delle preoccupazioni per i freni cinesi dell'iPhone e della debolezza dei titoli di chip. Apple, un peso massimo dell’indice S&P, ha contribuito al calo con un calo del 3.5% del prezzo delle sue azioni. Ciò è seguito alla notizia che la Cina aveva ampliato le restrizioni sull’uso dell’iPhone da parte dei dipendenti statali, imponendo loro di smettere di usare i propri cellulari al lavoro. Bloomberg ha riferito che la Cina intende estendere il divieto dell’iPhone anche alle aziende e alle agenzie statali. L'impatto negativo dei potenziali problemi di Apple in Cina ha colpito non solo l'azienda stessa, ma anche i suoi fornitori e le aziende con una significativa esposizione alla Cina.

Il settore tecnologico dell'S&P 500, in particolare, ha registrato un calo dell'1.9% a seguito di questa notizia, diventando così il settore con il calo percentuale più elevato tra gli 11 principali settori dell'indice. Oltre alle preoccupazioni su Apple, il mercato è stato colpito anche dal calo delle richieste settimanali di disoccupazione negli Stati Uniti, che ha sollevato preoccupazioni sui tassi di interesse e sull'inflazione. Il numero di americani che hanno presentato domanda di disoccupazione è sceso al livello più basso da febbraio, indicando un mercato del lavoro potenzialmente favorevole.

Tuttavia, gli investitori sono rimasti incerti sul percorso della Federal Reserve per quanto riguarda i tassi di interesse e hanno atteso i dati sull'inflazione per agosto. Il calo del mercato è stato visto come una cauta posizione difensiva in previsione della pubblicazione dei prossimi dati sull'inflazione. Il Dow Jones Industrial Average è salito dello 0.13%, sovraperformando l'S&P 500 e il Nasdaq a causa del posizionamento inferiore di Apple nell'indice dei titoli ciclici rispetto all'S&P 500 ponderato per la capitalizzazione di mercato, dove Apple ha un'influenza significativa.

In particolare, i servizi di pubblica utilità difensivi sono stati quelli che hanno guadagnato di più tra i settori S&P, indicando un sentimento di avversione al rischio nel mercato. Anche l’indice dei semiconduttori di Filadelfia ha registrato un calo del 2%, con le azioni dei fornitori Apple come Skyworks Solutions, Qualcomm e Qorvo che sono scese di oltre il 7%. Le notizie provenienti dalla Cina hanno portato gli investitori a considerare il rapporto tra Stati Uniti e Cina come un grave rischio per gli attuali prezzi azionari, soprattutto nel settore tecnologico. I dati che mostrano un calo delle esportazioni e delle importazioni cinesi nel mese di agosto hanno ulteriormente rafforzato il sentiment negativo.

Passando ad altre notizie, McDonald's ha registrato un aumento dell'1% dopo che Wells Fargo ha portato il titolo a “sovrappeso”, mentre la società di software di automazione UiPath ha registrato un aumento del 10.5% sulla base di una previsione ottimistica dei ricavi annuali.

Fonte:

– Reuters (nessun URL fornito)