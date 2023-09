Cresce l’entusiasmo per l’upgrade ad iPhone 15

Secondo un recente rapporto di ricerca annuale di Savings.com, ben il 16% degli utenti esistenti di Apple prevede di passare all’iPhone 15 quando verrà rilasciato. Si tratta di una percentuale più alta rispetto ai precedenti modelli di iPhone, con il 14% che prevede di passare all’iPhone 14 e il 10% all’iPhone 13. Nonostante i prezzi elevati previsti, c’è più entusiasmo per l’aggiornamento dell’iPhone 15 rispetto agli anni precedenti.

Un fattore che contribuisce a questo entusiasmo è il numero di utenti che desiderano aggiornare da modelli più vecchi, come iPhone 11 e iPhone X. Ciò suggerisce che Apple potrebbe mantenere la propria quota di mercato nel settore degli smartphone. Tuttavia, il rapporto rivela anche che il prezzo è un deterrente significativo per i potenziali upgrade. Più della metà degli attuali possessori di iPhone (53%) non prevede l'aggiornamento, in gran parte per considerazioni sui costi.

Apple ha chiarito che non incoraggia gli aggiornamenti annuali dei dispositivi e supporta i propri dispositivi per un periodo più lungo rispetto alla concorrenza. Anche se la tendenza degli aggiornamenti annuali potrebbe essere in diminuzione, c’è ancora il 10% delle persone che cercano un aggiornamento annuale.

Il rapporto identifica le speculazioni più popolari sui nuovi dispositivi iPhone, inclusi miglioramenti nella qualità della fotocamera, nella durata della batteria e nella RAM. I miglioramenti della batteria, in particolare, sono molto desiderati, con il 43% degli utenti che inizialmente non avevano intenzione di aggiornare affermando che avrebbero riconsiderato se l’iPhone 15 avesse incorporato questa funzionalità.

Secondo Savings.com, coloro che possiedono il loro attuale iPhone da tre anni hanno maggiori probabilità di scambiarli con l’iPhone 15, mentre il 10% degli utenti con iPhone di meno di un anno prevede ancora di aggiornarlo.

In conclusione, c’è un crescente entusiasmo per l’upgrade di iPhone 15, con una percentuale maggiore di utenti che intendono effettuare l’upgrade rispetto ai modelli precedenti. Anche se il prezzo resta un deterrente per molti, le caratteristiche migliorate dei nuovi dispositivi, in particolare nelle prestazioni della fotocamera e della batteria, stanno suscitando interesse tra i potenziali upgrade.

Fonte:

– Rapporto di ricerca annuale di Savings.com