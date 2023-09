Inizia il processo antitrust di Google: accusato di mantenere il monopolio attraverso accordi illegali

Il processo degli Stati Uniti contro Google è iniziato a Washington, DC, con gli avvocati governativi che sostengono che il colosso della tecnologia ha consapevolmente violato le leggi antitrust e ha tentato di nascondere le sue azioni. Nel corso del processo, che dovrebbe durare dieci settimane, i dirigenti Apple testimonieranno come testimoni, poiché gli accordi di Google con l'azienda rientrano nell'ampio caso antitrust.

Kenneth Dintzer, vicedirettore del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ), ha sottolineato l'importanza del caso, affermando che riguarda il futuro di Internet. Secondo Dintzer, Google ha mantenuto illegalmente il suo monopolio dal 2010 pagando ingenti somme di denaro ad aziende come Apple e AT&T. Ha sostenuto che Google era consapevole che questi accordi oltrepassavano i confini dell’antitrust e che la società aveva illegalmente detenuto un monopolio per oltre un decennio sfruttando il potere delle inadempienze e della scala.

Inoltre, il Dipartimento di Giustizia ha accusato Google di manipolare le aste pubblicitarie per aumentare i prezzi per gli inserzionisti online. Dintzer ha presentato prove in tribunale che presumibilmente dimostravano come Google avesse cercato di salvaguardare le comunicazioni che dettagliavano i suoi pagamenti ad aziende come Apple. Ha mostrato una conversazione in chat in cui il CEO di Google Sundar Pichai avrebbe richiesto che la cronologia della chat fosse disabilitata.

Sebbene Google sostenga di aver raggiunto una quota di mercato significativa grazie alle preferenze e al merito degli utenti, il processo si concentrerà principalmente sulla questione se la gestione della ricerca e della pubblicità associata alla ricerca da parte dell'azienda abbia violato le leggi antitrust. Se ritenuto colpevole, il giudice Amit Mehta potrebbe decidere di ordinare lo scioglimento di Google.

Apple sperava di essere esonerata dal processo e che i mandati di comparizione dei suoi dirigenti venissero annullati, poiché la società aveva già fornito ampie testimonianze e un numero considerevole di documenti. Tuttavia, il giudice Mehta ha negato questa richiesta e i dirigenti Apple Eddy Cue, John Giannandrea e Adrian Perica alla fine saliranno sul banco dei testimoni in una fase successiva del processo.

Fonte:

– Dipartimento di Giustizia

- Procedimenti giudiziari