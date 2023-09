Utilizzare gli apprendistati di laurea per colmare il divario di competenze digitali

Il prelievo sull’apprendistato è stato introdotto dal governo del Regno Unito nel 2017 come un modo per consentire ai grandi datori di lavoro di investire nella formazione in apprendistato. I datori di lavoro con una massa salariale superiore a 3 milioni di sterline all'anno sono tenuti a versare lo 0.5% della loro massa salariale annuale totale al fondo prelievi. Possono quindi utilizzare questi fondi per sostenere i propri costi di formazione e valutazione dell'apprendistato o trasferirli a un altro datore di lavoro. Tuttavia, eventuali fondi non utilizzati scadono.

Esiste un’ampia gamma di standard di apprendistato disponibili a diversi livelli, compresi quelli nelle occupazioni digitali. L'Istituto per l'apprendistato e l'istruzione tecnica (IfATE) fornisce mappe occupazionali per aiutare i datori di lavoro a identificare percorsi di progressione e miglioramento delle competenze per gli apprendisti. Anche le università focalizzate sulla professione, come la Buckinghamshire New University (BNU), sono entrate nel mercato dell’apprendistato di livello superiore e di laurea, offrendo servizi di apprendistato in settori quali sanità, polizia, ingegneria, economia e gestione e digitale.

I datori di lavoro spesso reclutano apprendisti per apprendistati di livello inferiore e offrono loro l’opportunità di migliorare le proprie competenze fino a raggiungere una qualifica di livello di laurea completo. Ciò consente agli apprendisti di ottenere un diploma di laurea completo in un arco di tempo più breve rispetto ai tradizionali quattro anni.

Sebbene possano esserci preoccupazioni circa i tassi di completamento dell’apprendistato, i datori di lavoro dovrebbero considerare attentamente il track record dei fornitori che stanno prendendo in considerazione. Ad esempio, BNU ha un tasso di completamento di oltre il 90% del suo apprendistato di laurea in soluzioni professionali digitali e tecnologiche (BSc). Questo particolare standard di apprendistato prevede sei percorsi distinti, tra cui ingegneria del software, consulenza IT, sicurezza informatica, networking, analisi dei dati e analisi aziendale.

I fornitori di formazione possono offrire diversi modelli di erogazione, come il rilascio in giornata o l'erogazione in blocco. Possono anche sviluppare modelli di erogazione su misura per i datori di lavoro che possono assumere un numero minimo di apprendisti.

Gli apprendistati di laurea possono essere trasformativi in ​​termini di sviluppo personale. Forniscono agli studenti una preziosa esperienza lavorativa e l'opportunità di ottenere una laurea senza accumulare debiti. Gli apprendistati di laurea non si limitano ai diplomati; avvantaggiano anche i dipendenti esistenti che desiderano migliorare le proprie competenze o coloro che cambiano carriera alla ricerca di nuove opportunità. Questi apprendistati colmano anche il divario di competenze tra l’istruzione universitaria e le esigenze dell’industria.

Per utilizzare in modo efficace gli apprendistati di laurea per ridurre il divario delle competenze digitali, i datori di lavoro devono creare ruoli di apprendista o offrire formazione finanziata da prelievi ai dipendenti esistenti. Dovrebbero inoltre considerare il livello di apprendistato e gli standard specifici di apprendistato in linea con le esigenze della forza lavoro.

Per orientarsi nel complesso mondo dell’apprendistato, i datori di lavoro possono guardare agli esempi di successo di altre organizzazioni. Ad esempio, Crimson, un’azienda informatica con sede nelle West Midlands, ha sviluppato un programma di apprendistato di successo. Reclutano i diplomati negli apprendistati di livello 4 e offrono loro l'opportunità di proseguire con un apprendistato di grado di consulente IT. Hanno un'elevata percentuale di apprendisti nella loro attività e un forte impegno nel coltivare i futuri talenti.

In conclusione, gli apprendistati di laurea hanno il potenziale per colmare il divario di competenze digitali e preparare la prossima generazione di tecnologi digitali. Sfruttando l’imposta sull’apprendistato e collaborando con fornitori di formazione affidabili, i datori di lavoro possono offrire preziose opportunità ai singoli individui per sviluppare le proprie competenze e acquisire esperienza lavorativa nelle tecnologie emergenti.

