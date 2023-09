Nuovo aggiornamento di sicurezza rilasciato per iPhone e iPad

Apple ha rilasciato un aggiornamento di sicurezza cruciale per iPhone e iPad per risolvere le vulnerabilità scoperte di recente nel software di sistema. I ricercatori del Citizen Lab dell'Università di Toronto hanno scoperto la falla di sicurezza, che veniva sfruttata per distribuire uno spyware commerciale chiamato Pegasus. Sviluppato e venduto dalla società israeliana NSO Group, Pegasus viene generalmente utilizzato per prendere di mira dissidenti, giornalisti e oppositori politici.

Sebbene sia improbabile che l'utente medio venga colpito direttamente da questo spyware, Citizen Lab consiglia vivamente a tutti gli utenti di aggiornare immediatamente i propri dispositivi come misura precauzionale. L'installazione dell'aggiornamento è un processo semplice. Apri l'app Impostazioni sul tuo iPhone, vai su "Generale" e seleziona "Aggiornamento software". Se è disponibile l'aggiornamento software iOS 16.6.1, toccalo per avviare l'installazione.

Se non riesci a trovare l'aggiornamento, torna alla pagina Generale, tocca "Informazioni" e verifica il numero di versione di iOS. Se il tuo dispositivo utilizza già iOS 16.6.1, l'aggiornamento è stato installato correttamente. Tuttavia, se utilizzi la versione 16.6 o un'iterazione precedente, segui nuovamente i passaggi sopra indicati. Anche il riavvio del telefono potrebbe aiutare ad attivare l'aggiornamento. Inoltre, assicurati di disporre di una connessione Internet stabile e attendi un po' di tempo prima di provare nuovamente a verificare la presenza di aggiornamenti.

È essenziale mantenere i tuoi dispositivi aggiornati con gli ultimi aggiornamenti di sicurezza per proteggerli da potenziali minacce. Installando tempestivamente questa patch di sicurezza, potrai proteggere ulteriormente il tuo iPhone o iPad da possibili vulnerabilità e accessi non autorizzati.

Fonte:

Citizen Lab dell'Università di Toronto

Gruppo NSO