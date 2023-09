Tutti gli utenti Apple sono invitati ad aggiornare immediatamente i dispositivi

Apple ha rilasciato un aggiornamento critico di sicurezza per iPhone e iPad per risolvere le vulnerabilità appena scoperte nel software di sistema. Le falle sono state scoperte dai ricercatori del Citizen Lab dell'Università di Toronto, che hanno scoperto che queste vulnerabilità venivano attivamente sfruttate da uno spyware commerciale chiamato Pegasus, sviluppato e venduto dalla società israeliana NSO Group.

Sebbene Pegasus venga generalmente utilizzato per prendere di mira individui specifici come dissidenti, giornalisti e oppositori politici, è importante che tutti gli utenti Apple aggiornino i propri dispositivi il prima possibile. L'aggiornamento di sicurezza, denominato iOS 16.6.1, può essere installato accedendo all'app Impostazioni sul tuo iPhone, selezionando "Generale", quindi "Aggiornamento software". Se l'aggiornamento non è visibile, torna alla pagina Generale e tocca "Informazioni" per verificare la tua versione iOS. Se stai ancora utilizzando la versione 16.6 o precedente, ripeti i passaggi sopra menzionati.

Anche riavviare il telefono e garantire una connessione Internet stabile potrebbe far apparire l'aggiornamento. È fondamentale installare tempestivamente questo aggiornamento per proteggere il dispositivo da potenziali violazioni della sicurezza e accessi non autorizzati.

La raccomandazione di Citizen Lab per un'azione immediata evidenzia la gravità delle vulnerabilità che sono state sfruttate. Anche se ritieni di non essere un bersaglio di attacchi così sofisticati, è essenziale rimanere vigili e aggiornare il tuo dispositivo per garantirne la sicurezza.

L'aggiornamento di sicurezza iOS 16.6.1 risolve le vulnerabilità specifiche sfruttate dallo spyware Pegasus, fornendo agli utenti una protezione avanzata contro potenziali minacce. L'aggiornamento regolare del software del tuo dispositivo è una parte cruciale della salvaguardia della tua sicurezza digitale e della protezione delle tue informazioni personali.

Fonte:

– Citizen Lab dell'Università di Toronto

– Gruppo NSO

