L’Australia implementa un codice per prevenire la condivisione di materiale pedopornografico generato dall’intelligenza artificiale

La commissaria australiana per la sicurezza elettronica, Julie Inman Grant, ha annunciato un nuovo codice che richiederà ai motori di ricerca come Google e Bing di adottare misure per impedire la condivisione di materiale pedopornografico creato dall'intelligenza artificiale (AI). Inman Grant ha affermato che il codice non solo richiederà ai motori di ricerca di garantire che tali contenuti non appaiano nei risultati di ricerca, ma proibirà anche la produzione di versioni sintetiche del materiale, note anche come deepfake, tramite funzioni di intelligenza artificiale integrate nei motori di ricerca. Questa mossa arriva in risposta al crescente utilizzo dell’intelligenza artificiale generativa, che ha colto il settore alla sprovvista.

Il nuovo codice è stato redatto da Google, di proprietà di Alphabet, e Bing, di proprietà di Microsoft, su richiesta del governo australiano. Inizialmente, la bozza del codice non copriva i contenuti generati dall’intelligenza artificiale, spingendo Inman Grant a chiedere ai giganti del settore di rivederlo. Il Digital Industry Group Inc, un'organizzazione di patrocinio in Australia i cui membri includono Google e Microsoft, ha espresso soddisfazione per la versione approvata del codice, evidenziando la sua adesione ai recenti sviluppi in relazione all'intelligenza artificiale generativa e la fornitura di ulteriori garanzie per la comunità.

Questo sviluppo mostra come il panorama normativo e legale che circonda le piattaforme Internet venga modellato dal rapido progresso di prodotti che generano contenuti realistici attraverso l’intelligenza artificiale. Il Commissario australiano per la sicurezza elettronica è stato proattivo nell'implementazione dei codici di sicurezza per vari servizi Internet e sta attualmente lavorando allo sviluppo di codici per l'archiviazione su Internet e i servizi di messaggistica privata. Quest’ultimo ha dovuto affrontare la resistenza dei difensori della privacy in tutto il mondo.

In sintesi, l’Australia sta adottando misure significative per affrontare il problema del materiale pedopornografico generato dall’intelligenza artificiale. Il nuovo codice richiederà ai motori di ricerca di impedire attivamente la condivisione di tali contenuti e di vietare la creazione di versioni sintetiche attraverso funzioni di intelligenza artificiale. Adottando queste misure, l’Australia mira a salvaguardare la propria comunità online e garantire l’uso responsabile della tecnologia dell’intelligenza artificiale generativa.

Definizioni:

– AI (Intelligenza Artificiale): la simulazione dell’intelligenza umana da parte di macchine in grado di eseguire compiti ed esibire comportamenti intelligenti.

– Deepfakes: media sintetici in cui il volto o la voce di una persona vengono manipolati utilizzando la tecnologia avanzata dell'intelligenza artificiale per creare immagini e video fittizi che sembrano autentici.

Fonte:

Byron Kaye, Reuters