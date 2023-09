Square Enix annuncia nuove funzionalità per Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai

Square Enix ha rivelato nuovi dettagli sul prossimo gioco di ruolo d'azione, Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai, in uscita per Nintendo Switch il 28 settembre. Questo gioco è basato sulla popolare serie anime e manga con lo stesso nome.

Il gioco consente ai giocatori di immergersi negli eventi dell'anime mentre prendono il controllo di Dai e dei Discepoli di Avan nella loro battaglia contro l'Esercito Oscuro. Oltre alla modalità storia principale, Square Enix ha annunciato due interessanti funzionalità che miglioreranno la rigiocabilità del gioco.

Innanzitutto, esiste una modalità sfida post-partita in cui i giocatori possono mettere alla prova le proprie abilità contro avversari più forti e incontrare nemici e battaglie "remixati". Questa modalità fornirà una sfida aggiuntiva per i giocatori che hanno completato la storia principale e sono alla ricerca di più contenuti.

La seconda caratteristica è il Tempio del Ricordo, una modalità di corsa nei dungeon in cui i giocatori possono rafforzare le abilità e gli incantesimi del proprio gruppo. In questa modalità, i giocatori inizieranno dal livello 1 e avranno l'opportunità di migliorare le proprie abilità man mano che avanzano nel tempio.

Se sei interessato a ottenere una copia fisica di Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai, ci sono buone notizie. Square Enix rilascerà una versione boxed con supporto completo in inglese in Asia. I preordini sono ora disponibili su siti come Playasia.

Con queste nuove funzionalità e la possibilità di una versione fisica, i fan della serie Dragon Quest e The Adventure of Dai avranno ancora più motivi per attendere con ansia questo entusiasmante gioco.

Fonte:

– Vita Nintendo

- Square Enix