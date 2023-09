Il Rinascimento Fantasy: da Baldur's Gate 3 a Coda

Negli ultimi anni c’è stata una notevole rinascita dell’high fantasy gonzo. La popolarità di Critical Role e di altri giochi di ruolo da tavolo fantasy, insieme al successo di un film di Dungeons & Dragons che ha effettivamente ricevuto elogi, ha posto le basi per il trionfo esplosivo di Baldur's Gate 3.

Baldur's Gate 3 accompagna i giocatori in un emozionante viaggio attraverso il Sottosuolo mentre cercano di impressionare Karlach, un formidabile berserker con un passato oscuro. Tuttavia, i personaggi del gioco non sono più così carichi di sesso come lo erano una volta, il che si traduce in un ritmo più lento per coloro che cercano incontri romantici.

Fortunatamente, i fan della dinamica del “bardo inutile e del berserker alto e muscoloso” possono trovare conforto in Coda, una serie fantasy epica nota per le sue immagini vibranti e il tema anti-doomer. Ora, i fan di Coda hanno qualcosa da festeggiare poiché il tanto atteso sequel della serie originale verrà lanciato questa settimana.

Coda offre una serie di elementi accattivanti, tra cui un bardo disilluso stanco delle tipiche storie di eroi, un'ambientazione che ricorda Mad Max con fazioni bizzarre e un eroe che inietta magia concentrata nelle vene del suo mostruoso unicorno. Lo scrittore Simon Spurrier e l'artista Matías Bergara hanno collaborato a Coda, che è stato inizialmente pubblicato nel 2018. La storia affrontava grandi questioni esistenziali su come salvare il mondo credendo nelle persone o condannandolo con una fede cieca negli eroi e nella magia, il tutto esplorando la complessità delle relazioni. .

Mentre Dungeons & Dragons offre libri meravigliosamente illustrati per immergere i lettori nel mondo della fantasia, Coda si presenta come un'esperienza davvero unica, paragonabile a un'opera d'arte sorprendente dipinta sulla fiancata di un fantastico furgone. Il seguito di Coda mantiene lo stile distintivo della serie pur continuando le narrazioni intrecciate di Serka e Hum.

In questo rinascimento fantasy consapevole, i fan non hanno più bisogno di accontentarsi di una singola storia con una mostruosa donna berserker innamorata. Possono partecipare a incontri romantici con Karlach in Baldur's Gate 3 e approfondire l'avvincente storia di Hum e Serka in Coda. Per coloro che attendono con impazienza l'attenzione di Karlach, l'uscita del seguito di Coda offre un compagno di cui divertirsi nel frattempo.

Fonte: N/A