Unity introduce una tariffa mensile per l'installazione dei giochi, suscitando critiche da parte degli sviluppatori

Unity, il popolare motore di gioco dietro titoli acclamati come Tunic, Cuphead e Hollow Knight, ha annunciato cambiamenti significativi al suo modello di business. A partire dal 1 gennaio del prossimo anno, Unity introdurrà una tariffa mensile per l'installazione di un nuovo gioco, suscitando notevoli critiche da parte della comunità di sviluppo.

In precedenza, Unity veniva concesso in licenza agli sviluppatori utilizzando un modello esente da royalty basato su livelli di abbonamento. La licenza gratuita Unity Personal era disponibile per gli sviluppatori con entrate o finanziamenti inferiori a $ 100 all'anno. Per entrate fino a $ 200 era necessario un abbonamento Unity Plus, per importi superiori era necessario un abbonamento Unity Pro o superiore.

A partire dal 1° gennaio 2024, gli sviluppatori dovranno pagare una tariffa mensile aggiuntiva per Unity Runtime per ogni nuova installazione di gioco, comprese reinstallazioni e installazioni su più dispositivi. Queste tariffe saranno applicabili ai titoli che hanno guadagnato $ 200 o più negli ultimi 12 mesi e hanno almeno 200 installazioni di giochi a vita. Gli abbonati Unity Pro e Unity Enterprise dovranno pagare una commissione dopo aver superato la soglia di 1 milione di dollari di entrate e 1 milione di installazioni a vita.

Le tariffe variano a seconda del livello di abbonamento. Gli utenti Unity Personal pagheranno ogni mese $ 0.2 per ogni nuova installazione superiore alla soglia di 200. Gli abbonati Unity Pro ed Enterprise pagheranno rispettivamente $ 0.15 e $ 0.125 dopo aver superato la linea di 1 metro.

Queste commissioni verranno applicate retroattivamente anche ai giochi esistenti sul mercato che soddisfano le soglie di entrate e installazione. Sono state sollevate preoccupazioni sull'impatto su omaggi di giochi gratuiti, demo, pacchetti, nonché sulla possibilità di addebiti per installazioni di giochi piratati. Inoltre, le modifiche potrebbero complicare la logistica per l’utilizzo su piattaforme come Game Pass.

La risposta del settore è stata un mix di indignazione, incredulità e confusione. Alcuni sviluppatori hanno già espresso l'intenzione di cambiare motore di gioco. La risposta ai cambiamenti di Unity solleva preoccupazioni sui costi e sulle implicazioni logistiche per gli sviluppatori indipendenti.

Fonte: Eurogamer