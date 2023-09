Unity introduce nuove tariffe per gli sviluppatori di giochi

Unity Technologies ha recentemente annunciato un cambiamento significativo nella sua struttura tariffaria per gli sviluppatori di giochi. La società ora monitorerà le installazioni e le entrate dei giochi come parte della nuova tariffa Unity Runtime. Questa tariffa si basa sul numero di volte in cui un gioco qualificante viene scaricato dagli utenti. Unity ritiene che l'addebito di una tariffa iniziale basata sull'installazione consentirà ai creatori di mantenere i guadagni finanziari continui derivanti dal coinvolgimento dei giocatori, a differenza di un modello di condivisione delle entrate.

Tuttavia, questa tariffa fissa può rappresentare un problema per gli sviluppatori di giochi che vendono giochi a un costo inferiore. La tariffa Unity Runtime sarà una spesa aggiuntiva oltre ad altre tariffe, come il taglio del 30% di Steam. La nuova struttura tariffaria interessa diversi livelli di utenti Unity:

Unity Personal e Unity Plus: sviluppatori che hanno guadagnato $ 200,000 o più negli ultimi 12 mesi e hanno almeno 200,000 installazioni di giochi a vita.

Unity Pro e Unity Enterprise: sviluppatori che hanno guadagnato $ 1,000,000 o più negli ultimi 12 mesi e hanno almeno 1,000,000 di installazioni di giochi a vita.

Questa struttura tariffaria entrerà in vigore il 1° gennaio 2024. Unity ha chiarito che la tariffa di installazione non verrà applicata retroattivamente. Verranno addebitate solo le installazioni aggiuntive una volta raggiunte le soglie. Tuttavia, i giochi che non raggiungono le soglie o non sono monetizzati non saranno tenuti a pagare le commissioni. In particolare, Unity rimuoverà anche il limite di entrate annuali per il piano Unity Personal.

Una preoccupazione sollevata dagli sviluppatori riguarda le implicazioni sulla privacy del monitoraggio delle installazioni. Unity non ha fornito dettagli chiari su come funzionerà esattamente il monitoraggio. Inoltre, questioni come il conteggio delle chiavi di gioco nei pacchetti di beneficenza e il monitoraggio delle installazioni legittime a pagamento in presenza di versioni piratate necessitano di ulteriori chiarimenti.

Con queste nuove tariffe, gli sviluppatori potrebbero iniziare a considerare alternative come il Godot Engine gratuito e open source. Resta da vedere come il settore risponderà ai cambiamenti di Unity e se avranno qualche impatto sulla popolarità della piattaforma.

Fonte:

GamingOnLinux.com