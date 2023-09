Unity annuncia nuovi addebiti per le installazioni di giochi utilizzando Unity Engine

Unity, una delle principali piattaforme di sviluppo di giochi, ha recentemente annunciato che implementerà un nuovo addebito per ogni gioco installato utilizzando Unity Engine. Questo addebito, noto come Unity Runtime Fee, sarà applicabile ai giochi che hanno superato una determinata soglia di entrate e un determinato numero di installazioni a vita nell'ultimo anno.

Le soglie e le tariffe specifiche variano a seconda del tipo di abbonamento Unity posseduto dallo sviluppatore. Per gli utenti Unity Personal e Unity Plus, la soglia di guadagno è fissata a $ 200,000 all'anno, con un conteggio di installazioni totali pari a 200,000. D'altra parte, gli account Unity Pro e Unity Enterprise hanno una soglia più alta di 1 milione di dollari di entrate all'anno e 1 milione di installazioni a vita.

Anche le tariffe per il superamento di queste soglie sono diverse per ogni tipologia di abbonamento. Agli sviluppatori Unity Personal verranno addebitati $ 0.20 per ogni installazione superiore alla soglia, mentre gli account Unity Enterprise pagheranno solo $ 0.01 per ogni installazione superiore a 2 milioni. Gli sviluppatori nei mercati emergenti ricevono tariffe ridotte, con gli account Unity Personal che pagano $ 0.02 per installazione e gli account Enterprise che pagano $ 0.005 per installazione.

In particolare, queste tariffe si applicheranno anche ai giochi esistenti basati su Unity se raggiungono le soglie di conteggio delle entrate e delle installazioni. È importante ricordare che la tariffa Unity Runtime non si applica alle applicazioni non di gioco.

Unity giustifica l'implementazione di questa tariffa sottolineando che ogni volta che si scarica un gioco, viene installato anche Unity Runtime. L'azienda ritiene che una tariffa basata sull'installazione preservi i guadagni finanziari derivanti dal coinvolgimento dei giocatori per i creatori, a differenza di un modello di condivisione delle entrate.

Oltre a questi cambiamenti, Unity ha annunciato il ritiro del suo livello di abbonamento Unity Plus. Agli abbonati Plus esistenti verrà offerta l'opportunità di eseguire l'aggiornamento a Unity Pro per un anno al prezzo Plus.

Unity Engine, noto per le sue versatili e potenti capacità di sviluppo di giochi, vanta miliardi di download mensili. Questa nuova struttura tariffaria mira a supportare la crescita e lo sviluppo continui dei creatori di giochi mantenendo l'integrità dell'ecosistema Unity.

