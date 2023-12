Rivoluzionare la nostra comprensione: svelare i segreti delle fabbriche stellari lontane

Nell'universo primordiale, le galassie erano uno spettacolo da vedere, drasticamente diverse dalle spirali familiari che vediamo oggi. Avvolti in strati di polvere, i misteri di queste fabbriche stellari sono rimasti enigmatici, fino ad ora. Un team di scienziati guidati dalla Chalmers University of Technology in Svezia ha approfondito i segreti di due galassie nell’universo primordiale, utilizzando potenti telescopi per sezionare la loro luce, e ciò che hanno scoperto è davvero sorprendente.

Scorci nel passato hanno permesso agli astronomi di assistere alla nascita di stelle a ritmi inimmaginabili nel nostro universo attuale. “Sapevamo che queste galassie erano prodigiose fabbriche di stelle, forse tra le più grandi che l’universo abbia mai visto. Per poter scoprire come funzionano, abbiamo misurato la loro luce a lunghezze d’onda intorno al millimetro, sperando di raccogliere nuovi indizi”, spiega Chentao Yang, l’astronomo capo della Chalmers University of Technology.

In uno studio innovativo recentemente pubblicato su Astronomy & Astrophysics, i ricercatori hanno utilizzato i telescopi NOEMA in Francia per catturare la luce proveniente da queste galassie distanti. Le misurazioni hanno superato ogni aspettativa, rivelando un'esplosione di colori emessa dall'interno di queste antiche fabbriche stellari. La luce registrata mostrava una serie di molecole, dove ciascun colore rappresentava indizi distinti sullo spazio tra le stelle, la temperatura, la pressione, la densità e le interazioni tra luce stellare, radiazione e materia.

Sergio Martín, astronomo dell'ESO e dell'Osservatorio congiunto ALMA, Cile, e membro del gruppo di ricerca, spiega: “È un'incredibile esplosione di colori, in sfumature che l'occhio umano non può vedere. Ma combinando le nostre osservazioni con la nostra conoscenza della fisica e della chimica, possiamo capire cosa significano i colori e vedere quali differenze ci sono tra le diverse galassie”.

Tra le incredibili rivelazioni, gli scienziati hanno identificato 13 diverse molecole negli spettri di luce di queste galassie, alcune delle quali non erano mai state osservate prima in entità cosmiche così distanti. Queste nuove informazioni forniscono informazioni cruciali sulle condizioni fisiche e chimiche all’interno di queste antiche fabbriche stellari.

Come descrive Chentao Yang, “Interpretare i segnali è una sfida. Stiamo vedendo parte dello spettro elettromagnetico che è difficile da osservare nelle galassie vicine. Ma grazie all’espansione dell’universo, la luce proveniente da galassie lontane come queste viene spostata verso lunghezze d’onda più lunghe che possiamo vedere con i radiotelescopi che osservano nello spettro sub-millimetrico”.

Questo straordinario studio apre la strada a una comprensione più profonda delle galassie più attive durante le prime fasi dell’universo. Svelando i segreti nascosti all’interno di queste lontane fabbriche stellari, gli scienziati stanno riscrivendo la narrazione della nostra storia cosmica.