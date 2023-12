Fabbriche di stelle lontane rivelano una sorprendente diversità di molecole

Gli scienziati della Chalmers University of Technology in Svezia hanno fatto una scoperta rivoluzionaria mentre studiavano due galassie nell’universo primordiale note per la loro prolifica produzione stellare.

Tradizionalmente, i densi strati di polvere che avvolgevano queste fabbriche stellari rendevano difficile svelarne i segreti. Tuttavia, sfruttando la potenza di telescopi avanzati e suddividendo la luce delle galassie in singoli colori, i ricercatori sono rimasti stupiti nel trovare una varietà senza precedenti di molecole che emettono luce a distanze così grandi.

Questa rivelazione ha il potenziale per rivoluzionare la nostra comprensione delle vigorose galassie che popolavano l’universo quando era giovane. A differenza delle spirali serene viste oggi, queste antiche galassie facevano nascere stelle a un ritmo centinaia di volte più veloce rispetto alle loro controparti moderne.

L'astronomo capo, Chentao Yang, e il suo team hanno utilizzato i telescopi NOEMA in Francia per il loro studio, che è stato recentemente pubblicato sulla rivista Astronomy & Astrophysics. Concentrandosi su due galassie luminose, una delle quali classificata come quasar, che mostrano entrambe un notevole livello di formazione stellare, gli scienziati sono stati in grado di indagare i meccanismi dietro questa abbondante creazione stellare.

Misurando e analizzando la luce emessa da queste galassie distanti, i ricercatori hanno scoperto una straordinaria serie di firme molecolari. I picchi netti, chiamati linee spettrali, presenti nei grafici rivelano informazioni cruciali sulle nubi di gas responsabili dell'emissione della luce osservata.

Questo studio innovativo potrebbe svelare informazioni vitali sulle prime fasi dell’evoluzione galattica. Comprendere come queste prime fabbriche stellari siano riuscite a generare un numero di stelle senza precedenti è un passo significativo verso la comprensione dei misteri delle nostre origini cosmiche.