Il touchscreen iMac G3: una stranezza notevole

In un recente video di Michael MJD viene fatta una scoperta affascinante: un iMac G3 touchscreen del 1999 che non solo risponde al tocco, ma anche alla pressione del tocco. Ciò che rende questa scoperta ancora più intrigante è l'adesivo sul lato dell'iMac, che indica che si tratta di un "prototipo ingegneristico" di Elo, un "rivenditore a valore aggiunto" ufficiale per i prodotti Apple.

L’iMac G3, lanciato 25 anni fa, è stato un dispositivo rivoluzionario sotto molti aspetti. La sua plastica trasparente, la forma aerodinamica e le scelte di design audaci lo hanno reso un'icona di stile e hanno consolidato la posizione di Apple nel mondo della tecnologia. Ha anche dato il via alla tendenza del design trasparente. Elo, un'azienda specializzata in touchscreen, ha trasformato alcuni iMac in chioschi touchscreen con l'approvazione di Apple come rivenditore a valore aggiunto.

La tecnologia touchscreen di Elo prevedeva il montaggio di due trasduttori sul display CRT standard, consentendo l'input tattile. Interrompendo le onde acustiche, la tecnologia potrebbe determinare le coordinate X/Y e persino la profondità di pressione del tocco. Una scheda controller installata sul retro del display elaborava queste informazioni e si collegava al computer tramite un cavo instradato internamente.

Anche se Michael MJD è impressionato dalla tecnologia, trova l'interfaccia standard di MacOS 8.6 tutt'altro che ideale per l'utilizzo touch. I piccoli controlli del desktop e gli obiettivi del mouse rendono difficile la navigazione con precisione. Se questo iMac touchscreen fosse stato rilasciato in commercio, probabilmente sarebbe stato caratterizzato da un software personalizzato con pulsanti touch più grandi.

Il concetto di conversioni touchscreen di terze parti tramite rivenditori a valore aggiunto è una cosa del passato. L'attuale programma VAR di Apple si concentra maggiormente sui servizi relativi al software e sul supporto IT aziendale. Il touchscreen dell'iMac G3 rappresenta una stranezza notevole, un esempio di ciò che avrebbe potuto essere.

Fonte:

– Video YouTube di Michael MJD