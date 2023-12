Raggi laser strettamente focalizzati nell'aria possono accelerare gli elettroni per progressi medici

La ricerca condotta presso l’Advanced Laser Light Source Laboratory (ALLS) dell’Institut national de Recherche Scientifique (INRS) ha rivelato un metodo innovativo per generare fasci di elettroni veloci utilizzando un potente laser nell’aria ambiente. Questi elettroni accelerati hanno il potenziale per raggiungere livelli energetici nell’ordine dei MeV (megaelettronvolt), precedentemente considerati irraggiungibili.

Un'applicazione interessante di questa scoperta è il suo potenziale nella radioterapia. Gli elevati livelli di energia osservati in questi elettroni veloci potrebbero essere utilizzati per trattare le malattie legate alle radiazioni in modo più efficace. In particolare, la tecnica potrebbe avere implicazioni significative per la radioterapia FLASH, un nuovo approccio che consente la somministrazione di alte dosi di radiazioni in una frazione del tempo normalmente richiesto. Riducendo al minimo i danni ai tessuti sani circostanti, questo metodo potrebbe offrire un’opzione di trattamento più mirata e meno dannosa per alcuni tipi di tumori.

Tuttavia, è essenziale prestare attenzione quando si lavora con raggi laser strettamente focalizzati nell'aria. Il gruppo di ricerca ha scoperto che questi elettroni possono percorrere distanze significative attraverso l’aria, esponendo potenzialmente gli individui a radiazioni dannose. È stato riscontrato che il tasso di dose di radiazioni vicino alla sorgente laser è da tre a quattro volte superiore a quello normalmente utilizzato nella normale radioterapia. Le implicazioni di questo pericolo di radiazioni evidenziano l’importanza di implementare pratiche di laboratorio più sicure e di garantire una corretta gestione dei raggi laser.

François Légaré, direttore del Centro EMT dell'INRS, ha sottolineato l'importanza di questa scoperta nel campo della fisica medica. Raggiungendo livelli di energia paragonabili a quelli utilizzati nella radioterapia antitumorale, questa ricerca apre nuove possibilità per il trattamento dei tumori che non rispondono bene ai trattamenti radioterapici tradizionali. Inoltre, il promettente fenomeno noto come effetto FLASH, che comporta una rapida riduzione dei livelli di ossigeno nei tessuti sani, potrebbe portare a progressi nel trattamento del cancro rendendo questi tessuti meno sensibili alle radiazioni.

La svolta compiuta dal team di ricerca dell'INRS segna un progresso significativo nella comprensione del potenziale dei fasci di elettroni veloci. Ulteriori esplorazioni di questa tecnologia potrebbero rivoluzionare il campo della radioterapia, fornendo un approccio più sicuro ed efficace al trattamento del cancro.