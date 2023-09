Nuova partnership tra l'Università di Limerick e Dell Technologies per far avanzare la ricerca sul cancro

By

Una nuova partnership tra l’Università di Limerick e Dell Technologies è destinata a rivoluzionare la ricerca e la diagnostica sul cancro utilizzando soluzioni basate sulla tecnologia. La collaborazione mira a migliorare le capacità del Centro di ricerca sul cancro digitale dell'Università di Limerick, in particolare nel campo dell'oncologia.

L'aspetto chiave di questa partnership è lo sviluppo di una piattaforma di intelligenza artificiale (AI) di Dell, progettata appositamente per il Digital Cancer Research Center. Questa piattaforma consentirà ai medici di fornire cure più efficaci ai pazienti affetti da linfoma a cellule B migliorando i tempi di diagnosi e potenziando le opzioni di trattamento. Inoltre, faciliterà la ricerca predittiva e diagnostica, consentendo ai ricercatori di creare una rappresentazione virtuale, o “gemello digitale”, dei pazienti. Ciò fornirà preziose informazioni sulle strategie di trattamento e aiuterà nello sviluppo di terapie personalizzate.

I ricercatori del Digital Cancer Research Center sono attualmente concentrati sullo studio del ruolo del collagene nella progressione del tumore e nella sua diffusione in tutto il corpo. Identificando modi per bloccare il collagene, sperano di trovare nuovi approcci per il trattamento dei tumori prima che metastatizzino.

Il professor Paul Murray, direttore dell'Unità di patologia digitale del Centro di ricerca sul cancro digitale, ha espresso entusiasmo per la nuova partnership, evidenziandone il potenziale per far progredire la comprensione dello sviluppo del cancro e migliorare la cura dei pazienti. Catherine Doyle, amministratore delegato di Dell Technologies Ireland, ha sottolineato l'importanza della piattaforma basata sull'intelligenza artificiale nel fornire trattamenti di precisione e portare la ricerca clinica a nuovi livelli.

Questa partnership rappresenta un significativo passo avanti nella lotta contro il cancro, con il potenziale di avere un profondo impatto su innumerevoli vite. Mette in mostra il potere della collaborazione tra il mondo accademico e le aziende tecnologiche per promuovere l’innovazione nel settore sanitario.

Fonti: Università di Limerick, Dell Technologies