XDefiant di Ubisoft potrebbe essere rilasciato a settembre o ottobre

L'attesissimo gioco sparatutto in prima persona free-to-play di Ubisoft, XDefiant, potrebbe essere lanciato da metà settembre a metà ottobre. Il gioco ha recentemente subito una battuta d'arresto quando gli è stata negata la certificazione da PlayStation e Xbox.

Secondo il produttore Mark Rubin, il processo di certificazione per XDefiant è iniziato a luglio. Tuttavia, a metà agosto, Ubisoft ha ricevuto la deludente notizia che il gioco non aveva superato la certificazione. Ciò significava che il gioco non poteva essere rilasciato entro la fine di agosto come inizialmente previsto.

Ora, Ubisoft sta lavorando diligentemente per risolvere i bug di conformità e funzionalità all'interno del gioco. L'azienda prevede di ripresentare XDefiant per la certificazione in meno di due settimane. Se il gioco passa, potrà essere rilasciato ufficialmente tra la metà e la fine di settembre.

Rubin ha affermato che il gioco dovrebbe ricevere un pass condizionale, che richiederebbe a Ubisoft di implementare una patch del primo giorno. Di conseguenza, il rilascio di XDefiant è ora previsto per l'inizio o la metà di ottobre.

Rubin ha spiegato che lo sviluppo di XDefiant si è discostato dalle regole standard per il rilascio dei giochi. Il gioco è stato presentato durante molteplici fasi beta, consentendo a milioni di giocatori di provarlo prima del suo lancio ufficiale. Ubisoft resta impegnata a rilasciare il gioco non appena sarà pronto e continuerà a fornire aggiornamenti sui suoi progressi.

XDefiant, sviluppato da Ubisoft San Francisco, ha attirato l'attenzione per il suo gameplay emozionante. Sebbene richieda ancora una messa a punto, i meccanismi di base sono stati ben accolti durante il beta testing.

Fonti: Ubisoft, IGN