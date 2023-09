XDefiant di Ubisoft subisce ritardi dopo aver fallito il test di certificazione

L'attesissimo gioco sparatutto online di Ubisoft, XDefiant, ha incontrato un ostacolo nel suo processo di rilascio. L'FPS arena free-to-play non ha superato un importante test di certificazione first-party ad agosto, causando un ritardo nel suo lancio. Ubisoft non ha ancora annunciato una nuova data di uscita per il gioco.

Annunciato inizialmente come Tom Clancy's XDefiant nel 2021, il gioco combina vari franchise Ubisoft come Ghost Recon, Watch Dogs e Far Cry in uno sparatutto online con universo condiviso. All'inizio di quest'anno, i giocatori hanno avuto l'opportunità di provare la versione beta del gioco, che presentava combattimenti veloci e reattivi che ricordavano il classico gameplay di Call of Duty.

Il direttore esecutivo del gioco Mark Rubin di Ubisoft ha affrontato apertamente il test di certificazione fallito in un post sul blog. Ha spiegato che i giochi per console vengono sottoposti a test rigorosi da parte di aziende come Sony e Microsoft per garantire che soddisfino gli standard della piattaforma e non causino problemi tecnici. Questo processo di certificazione si concentra sulla funzionalità e sulla conformità piuttosto che sulle prestazioni o sulla qualità dei contenuti.

Rubin ha rivelato che Ubisoft ha iniziato il processo di certificazione a luglio e ha ricevuto i primi risultati ad agosto, il che indicava che XDefiant non aveva superato la prova. Il team ha lavorato diligentemente nelle ultime settimane per affrontare i problemi di conformità e prepararsi per un’altra presentazione. Rubin ha espresso la speranza che la nuova build superi la certificazione senza problemi, con il risultato potenziale di un rilascio a settembre. Tuttavia, ha riconosciuto la possibilità di un passaggio condizionato, che richiederebbe una patch del primo giorno e posticiperebbe la data di rilascio a ottobre.

La decisione di discutere apertamente del test fallito riflette l'impegno di Ubisoft verso la trasparenza e il coinvolgimento della comunità. Rubin ha sottolineato che lo sviluppo di XDefiant ha seguito un percorso diverso, permettendo ai giocatori di testare il gioco nel suo stato incompiuto e fornendo preziosi feedback.

Nonostante la battuta d'arresto, Ubisoft continua a dedicarsi a offrire un'esperienza di gioco eccezionale e prevede di tenere aggiornati i fan su ulteriori sviluppi. L'azienda mira a mantenere un forte legame con la comunità e garantire che XDefiant rifletta i desideri e le richieste dei suoi giocatori.

