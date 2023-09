Ubisoft rivela il motivo per cui la data di uscita di XDefiant è stata ritardata

L'attesissimo sparatutto online in prima persona di Ubisoft, XDefiant, ha incontrato un ostacolo nel suo processo di sviluppo. Il gioco, che combina vari franchise Ubisoft in uno sparatutto a universo condiviso, non ha superato un importante test di certificazione first-party in agosto, determinando un ritardo nella sua uscita.

In un post sul blog del direttore esecutivo del gioco di Ubisoft Mark Rubin, ha spiegato che i giochi devono essere sottoposti a certificazione e controlli di conformità da parte dei produttori di console, come Sony e Microsoft, per garantire che soddisfino i requisiti della piattaforma e funzionino correttamente. XDefiant non è stato all'altezza di questo processo e, di conseguenza, Ubisoft non può fornire una data di rilascio definitiva per il gioco.

Rubin ha rivelato che Ubisoft ha avviato il processo di certificazione a luglio e ha ricevuto i primi risultati ad agosto, rivelando i problemi di conformità che dovevano essere risolti. Il team di sviluppo ha lavorato per risolvere questi problemi nelle ultime settimane e si sta preparando a presentare una build aggiornata per la certificazione alla fine di settembre.

Se la build supera la certificazione senza problemi, XDefiant potrebbe essere rilasciato a settembre. Tuttavia, Rubin ha riconosciuto la possibilità di un passaggio condizionato, che richiederebbe una patch del primo giorno per soddisfare gli standard di conformità finali. Ciò comporterebbe una data di rilascio posticipata a ottobre.

La trasparenza di Rubin riguardo al test di certificazione fallito fa parte dell'impegno di Ubisoft ad aprire la comunicazione con la comunità. Lo sviluppo di XDefiant ha coinvolto il feedback dei giocatori e test reali attraverso fasi beta piuttosto che eventi di marketing tradizionali. Ubisoft mira a rilasciare il gioco "non appena possibile" e promette di fornire aggiornamenti quando saranno disponibili ulteriori informazioni.

Anche se i ritardi nello sviluppo del gioco non sono rari, la decisione di Ubisoft di condividere queste informazioni dimostra la sua dedizione alla trasparenza e all'ascolto del feedback dei giocatori. XDefiant rimane molto atteso e i fan non vedono l'ora di sperimentare una miscela unica di franchise Ubisoft in un avvincente sparatutto online.

