Ubisoft ritarda il rilascio di XDefiant a causa dei test di certificazione

Ubisoft ha annunciato un ritardo nel rilascio del suo prossimo gioco FPS free-to-play, XDefiant. Il lancio del gioco era originariamente previsto per l'estate, ma ora probabilmente verrà rilasciato ad ottobre. Il ritardo è dovuto al fallimento dei test di certificazione della console condotti da Microsoft e Sony.

Mark Rubin, il produttore esecutivo di XDefiant, ha spiegato che i bug di conformità scoperti durante il processo di certificazione devono essere risolti prima che il gioco possa essere rilasciato. I bug di conformità si riferiscono a problemi relativi ai sistemi e all'esperienza complessiva che i titolari della piattaforma si aspettano dai giochi sulle loro piattaforme. Queste includono funzionalità come il monitoraggio dei trofei e gli aggiornamenti dell'elenco degli amici.

Ubisoft San Francisco prevede di presentare una versione aggiornata di XDefiant per la certificazione nelle prossime settimane. Se il gioco riceve un pass condizionale, sarà necessaria una patch del giorno 1 con le correzioni finali per garantire la conformità. Ciò spingerebbe la data di rilascio all'inizio o alla metà di ottobre.

Annunciato inizialmente come Tom Clancy's XDefiant, il gioco presentava fazioni dei franchise di Tom Clancy come Splinter Cell, Ghost Recon e The Division. Tuttavia, Ubisoft ha abbandonato il marchio Tom Clancy nel marzo 2022 e ha introdotto ulteriori fazioni dal suo catalogo più ampio, incluso Far Cry.

XDefiant sarà disponibile su PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S e Xbox One.

Questo ritardo è una battuta d'arresto per i fan che aspettano con impazienza il rilascio di XDefiant. Tuttavia, per Ubisoft è importante garantire che il gioco soddisfi i requisiti e le aspettative dei titolari della piattaforma. Affrontando i bug di conformità scoperti durante la certificazione, l'azienda sta dando priorità a un'esperienza di gioco fluida per i giocatori su tutte le piattaforme.

