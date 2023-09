I futures azionari statunitensi sono in difficoltà mentre i trader attendono l’evento Apple e i dati economici

I futures sulle azioni statunitensi si trovano ad affrontare sfide poiché i trader rimangono cauti in vista dell'evento di marketing di Apple e dei dati chiave sull'inflazione e sulle vendite al dettaglio. I futures S&P 500 sono scesi dello 0.2%, i futures Dow Jones Industrial Average sono scesi dello 0.2% e i futures Nasdaq 100 sono scesi dello 0.3%. Lunedì, il Dow Jones Industrial Average è salito dello 0.25%, l'S&P 500 è cresciuto dello 0.67% e il Nasdaq Composite ha guadagnato l'1.14%.

I trader sono riluttanti a fare scommesse rialziste significative a causa dei prossimi catalizzatori di mercato. Le azioni di Apple sono leggermente in rialzo mentre gli investitori attendono l'evento di marketing dell'azienda, in cui si prevede che verranno svelati i nuovi iPhone. L’evento ha il potenziale per avere un impatto significativo sul mercato. Oltre all'evento di Apple, l'appetito per i grandi titoli tecnologici sarà messo alla prova anche con la quotazione da 50 miliardi di dollari di ARM a New York. L'IPO ha già ricevuto richieste in eccesso di 10 volte, suggerendo una domanda promettente che potrebbe portare a una revisione al rialzo del prezzo dell'IPO.

Un altro fattore che influenza il sentiment del mercato sono i costi di finanziamento a 10 anni di riferimento degli Stati Uniti, che sono vicini ai livelli più alti dal 2008. I trader stanno osservando attentamente gli aggiornamenti economici, incluso il rapporto sull’indice dei prezzi al consumo degli Stati Uniti per i prezzi alla produzione di agosto e agosto e i numeri delle vendite al dettaglio. Questi dati influenzeranno il processo decisionale della Federal Reserve nelle prossime delibere politiche. Nonostante le sfide, la Federal Reserve è ancora impegnata a stabilizzare l’economia, anche se il raggiungimento dell’auspicato obiettivo di inflazione del 2% potrebbe richiedere del tempo.

Nel complesso, questa settimana rivelerà la direzione dei mercati azionari statunitensi, a seconda dell’esito dei prossimi eventi e dei dati economici.

Fonti: Deutsche Bank, Swissquote Bank, SPI Asset Management